15 минут – и вы в форме: наука разрушает миф о долгих тренировках

В современном ритме жизни найти время на полноценную тренировку становится все сложнее. Постоянная занятость, работа допоздна и бытовые обязанности часто мешают заботиться о собственном здоровье.

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Но действительно ли нужно часами заниматься в спортзале, чтобы похудеть? Оказывается, даже 15-минутная тренировка может дать ощутимый результат — и наука это подтверждает, пишет eatthis.com.

Что такое ВIIT и почему они эффективны?

ВIIT – это формат тренировки, где вы выполняете короткие, но максимально энергозатратные упражнения, такие как спринты или прыжковые приседания, чередуя их с короткими перерывами на восстановление. Вся сессия занимает от 10 до 15 минут, но её эффективность не уступает более длительным занятиям.

Эксперты отмечают, что такой стиль тренировки ускоряет сжигание калорий, помогает уменьшить вес и даже снижает чувство голода. К тому же, его удобно выполнять тем, у кого мало времени. Одним из основных преимуществ ВIIT является то, что во время коротких тренировок люди обычно работают с более высокой интенсивностью, чем во время более длинных занятий средней тяжести.

Хотя ВIIT не оказывает такой же пользы для сердечно-сосудистой системы, как умеренные по интенсивности тренировки продолжительностью 30 минут (так называемые MIT), они имеют свои уникальные преимущества, особенно для людей с избыточным весом или метаболическими нарушениями.

В одном из исследований, опубликованном в журнале BMC Endocrine Disorders, указано: всего 12 тренировок ВIIT продолжительностью 15 минут каждая улучшили чувствительность к инсулину у лиц с лишним весом на 23%. Для сравнения, традиционные тренировки MIT показали улучшение лишь на 6%. А повышенная чувствительность к инсулину – это не только более эффективное расщепление жиров, но и снижение риска диабета, онкологии и заболеваний щитовидной железы. Поэтому ученые не зря уделяют этому столько внимания.

Как правильно сочетать ВIIT с другими видами тренировок?

Поскольку высокоинтенсивные упражнения требуют много энергии и более длительного восстановления, Джим Уайт, диетолог и тренер, советует включать кардиотренировки ВIIT в свое расписание 1-2 раза в неделю. В остальные дни, когда вы тренируетесь, следует сосредоточиться на более длительных кардиозанятиях умеренной интенсивности или силовых тренировках.

Такой подход позволяет не только активизировать процесс сжигания жира и улучшить обмен веществ благодаря ВIIT, но и получить кардиозащитные преимущества MIT и укрепить мышечную массу благодаря силовым упражнениям.

Что делать, если нет возможности для полноценной тренировки?

Когда ВIIT недоступны или у вас совсем не хватает времени, старайтесь внедрять в свой день хотя бы несколько микротренировок. Даже несколько минут активности могут иметь положительное влияние на здоровье. Это может быть что-то совсем простое: отойти от компьютера, сделать серию приседаний или подняться по лестнице вместо того, чтобы ехать на лифте.

Во время просмотра телевизора можно использовать рекламные паузы в пользу фигуры: сделайте несколько отжиманий, выпадов или скручиваний. Это занимает считанные минуты, но имеет реальный эффект.

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