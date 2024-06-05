Как заботиться о своих глазах, чтобы они оставались здоровыми: золотые правила

Многие из нас увеличили свое время сиденья перед экраном во время пандемии COVID-19. Потребление неограниченного количества времени на свои гаджеты может привести к нескольким проблемам, связанным с глазами, и вам нужно немедленно об этом позаботиться.

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы заменить время перед экраном. Начните заботиться о своих глазах сейчас, пока не стало слишком поздно. Для начала – следует придерживаться этих золотых правил на своем рабочем месте, пишет OBOZ.UA.

Если вам нужно каждые полчаса напоминать о том, чтобы при работе держали спину прямо, то найдите для этого приложение.

Убедитесь, что вы каждый день сидите на удобном стуле.

Очень важно расположиться так, чтобы свет не попадал прямо в глаза, поскольку он может вызвать блики, которые создадут проблемы с чтением и письмом.

Продукты питания

Наполненные витамином С апельсины обладают иммунными свойствами для борьбы с воспалительными заболеваниями глаз.

Ваши старшие были правы, когда говорили вам есть много моркови для хорошего зрения. Морковь содержит бета-каротин, который превращается в витамин А, что в конечном счете способствует здоровью глаз.

Есть несколько других продуктов, которые вы должны есть каждый день, например крыжовник и абрикосы.

Соблюдайте правильный режим сна, промывайте глаза

Ваши глаза нуждаются в достаточном количестве отдыха, чтобы каждый день нормально функционировать. Очень важно поддерживать правильный режим сна для глаз.

Кроме того, вам нужно убедиться, что вы спите в затемненной комнате для эффективного сна.

Хороший способ защитить глаза – осторожно промыть их проточной водой перед сном или после пробуждения.

Полезные советы по сохранению остроты зрения

Чтобы обеспечить естественное острое зрение, вы можете выполнять некоторые упражнения для глаз и есть продукты, богатые витаминами и жирными кислотами омега-3.

Если у вас много работы на компьютере, делайте регулярные перерывы от экрана и носите солнцезащитные очки.

Убедитесь, что вы серьезно не относитесь к часам, проведенным за экраном.

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