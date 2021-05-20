Как заключить декларацию с врачом: инфографика

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, как можно заключить декларацию с врачом. Там, в частности, рассказали, в каких медучреждениях есть возможность это сделать и какие документы нужны.

Соответствующая инфографика была опубликована пресс-службой Минздрава в среду, 19 мая. Так, для начала требуется выбрать медицинское учреждение и врача, с которым пациент планирует заключить договор.

"Медучреждение, где можно подписать декларацию, узнаете по наклейке "Тут можно выбрать своего врача"", – объяснили в ведомстве.

С собой следует взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, для ребенка младше 18 лет – свидетельство о рождении. В регистратуре конкретного медицинского учреждения можно ознакомиться со списком врачей и узнать, к кому необходимо обратиться для заключения договора.

Уполномоченный сотрудник учреждения – работник регистратуры, медсестра или врач – введут данные пациента в систему, после чего пациент получит СМС с кодом, который нужно будет сообщить работнику учреждения.

Затем декларацию распечатают – нужно будет проверить, все ли данные пациента указаны правильно и подписать оба экземпляра распечатанной декларации. Далее сотрудник медучреждения подтвердит заключение договора электронной подписью и отправит в систему. Один из экземпляров пациент забирает с собой, второй остается в учреждении.

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