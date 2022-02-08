Как замедлить старение мозга: ученые дали 10 простых советов

Марина Лисничук
Новости медицины
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Как замедлить старение мозга: ученые дали 10 простых советов

Мозг человека с возрастом начинает меняться и к 60 годам его лобная доля и гиппокамп – области, участвующие в когнитивной функции и кодировании новых воспоминаний, – сокращаются. На этот процесс в той или иной степени влияют недостаточно полезное питание, плохой сон, сопутствующие заболевания, физическая активность и многие другие факторы.

При этом ученые утверждают, что замедлить старение мозга позволит соблюдение простых, но научно подтвержденных корректировок. О 10 таких говорится в материале Daily Mail.

Занимайтесь спортом вдали от оживленных дорог

Регулярные физические упражнения полезны, потому что они работают на клеточном уровне, увеличивая количество митохондрий в клетках мозга.

Но специалисты советуют: если хотите получить пользу для здоровья при занятиях спортом, держитесь подальше от районов с высоким уровнем загрязнения.

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Старший преподаватель Школы общественного здравоохранения Имперского колледжа Лондона Ян Мадуэй пояснил это на примере исследования, которое показало, что пробежка полезна для мозга, но не в загрязненном районе.

В ходе него были проанализированы данные 8600 человек, в зависимости от того, где они жили, и сколько упражнений делали, а также учитывая маркеры здоровья мозга. Те, кто тренировался в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, не получали пользы от своих тренировок.

Одна из теорий состоит в том, что крошечные наночастицы загрязнения вдыхаются, а затем накапливаются в мозгу. Вторая – загрязнение окружающей среды приводит к системному воспалению во всем теле, которое со временем влияет на мозг.

"В обоих случаях считается, что эти частицы вызывают окислительный стресс, приводящий к повреждению нейронов или клеток мозга", – рассказал Мадуэй.

Остерегайтесь открытого огня и дровяных печей

Влияние такого загрязняющего вещества, как наночастици магнетита, особенно вредно для здоровья, заявила профессор экологических наук в Ланкастерском университете Барбара Махер.

Эти богатые железом частицы образуются в результате сгорания, а также нагрева от трения двигателей транспортных средств или тормозов. Магнетит является катализатором образования соединений, которые могут привести к повреждению или гибели клеток, развитию болезни Альцгеймера.

"Разводить дома открытый огонь – не лучшая идея, даже если ваша дровяная печь хорошо закрыта, так как вы выбрасываете опасные частицы в атмосферу. Исследования показали, что уровень деменции выше в странах, где очень распространено использование домашних печей, каминов и в общем сжигание дров", – подчеркнула профессор.

Камин может быть потенциально опасным для здоровья
Придерживайтесь двухнедельных минидиет

По мере того, как человек взрослеет, система, обеспечивающая правильную работу клеток, становится менее эффективной, объяснил клеточный биолог из научно-исследовательского института биологических наук в Кембридже (Институт Бэбрахама) Николас Ктистакис.

"Кроме того, митохондрии ("клеточные электростанции") могут перестать работать должным образом и "выкачивать" вредные молекулы, называемые свободными радикалами. По словам ученого, можно помочь клеткам избавиться от этих молекул с помощью голодания, которое запускает аутофагию – процесс очищения организма от старых, поврежденных клеток и производства новых.

"Но всегда используйте разумный подход к диетическим ограничениям и обсудите это со своим лечащим врачом, прежде чем начинать какой-либо режим", – призвал Ктистакис.

Принимайте таблетки от давления

Препараты от высокого кровяного давления могут помочь предотвратить деменцию, ведь они значительно уменьшают вероятность снижения когнитивных функций.

"Это понимание лежит в основе моей собственной клинической практики, и мы рекомендуем людям, которые обращаются к нам с субъективными или объективными изменениями в памяти, но без деменции, снизить риски путем контроля собственного артериального давления", – рассказал профессор психиатрии у пожилых людей при Университетском колледже Лондона Гилл Ливингстон.

Ешьте красный и желтый перец

Поддержание здоровых глиальных клеток важно для ряда функций мозга, говорит профессор неврологии, физиологии и фармакологии в Университетском колледже Лондона Тони Дикенсон. Они поддерживают нейроны или нервные клетки, в частности, приносят питательные вещества и "удаляют" отходы.

"Если глиальные клетки воспаляются, они могут выделять токсичные химические вещества, которые нарушают нормальную работу нейронов. Хроническое воспаление в этих клетках связано с проблемами, начиная от депрессии и заканчивая слабоумием", – отметил специалист.

По его словам, причины этому неизвестны, но есть диетические подходы, чтобы "успокоить" эти клетки. В таком случае противовоспалительное действие на них, а также противовирусное и противоопухолевое, оказывают растительные флавоноиды. Это соединения, производящие красочные пигменты, содержащиеся в красном и желтом перце, фиолетовых баклажанах и зеленых листовых овощах.

Для замедления старения мозга ученые советуют есть продукты, содержащие растительные флавоноиды
Следите за щитовидной железой

Как пояснил заслуженный профессор эндокринологии в больнице Кристи в Манчестере Стивен Шалет, дефицит гормонов щитовидной железы, даже кратковременный, может привести к необратимому повреждению головного мозга. Последствия этого процесса зависят не только от тяжести, но и от конкретных сроков возникновения и продолжительности дефицита.

"Нет никакого способа предотвратить пониженную активность щитовидной железы, но ее можно лечить таблетками, заменяющими гормоны, которые она сама не вірабатівает. Если у вас есть симптомы вялости или необъяснимого увеличения веса, особенно если вы женщина в возрасте от 40 до 50 лет, проверьте свою щитовидную железу", – призвал он.

Проверьте слух

Потеря слуха в значительной степени неизбежна с возрастом, но многие, кому были бы полезны слуховые аппараты, не пользуются ими.

Тогда как исследования показывают, что у людей с тяжелой потерей слуха риск развития деменеции в пять раз выше, чем у тех, кто имеет хороший слух. Это может быть связано с тем, что люди с глухотой постепенно становятся социально изолированными, что является фактором риска развития деменции.

Для замедления старения мозга специалисты советуют придерживаться определенных правил

"Я бы посоветовал пройти тестирование как можно раньше и начать носить слуховой аппарат, как только это нужно. Чем раньше пациенту его настроят, тем лучше он будет работать, и тем больше человек будет доволен результатом", – подчеркнул глава Ассоциации независимых специалистов в области слуха, отоларинголог Рони Гангули.

Обратите внимание на сон

Во время сна мозг проводит глубокую очистку – если "отходы" не уходят, со временем они могут накапливаться, образуя скопления токсичных белков, связанных с деменцией. Семи-девятичасовой сон так же необходим для здоровой жизни, как правильное питание и физические упражнения, говорит нейробиолог из Оксфордского университета Рассел Фостер.

Держите глаза открытыми в постели

"Это звучит нелогично, но если вы хотите ускорить засыпание, попробуйте лечь в постель в темноте с открытыми глазами", – призвал профессор медицины сна в Оксфордском университете Колин Эспи.

По его словам, это часть техники под названием "парадоксальное намерение", которую он впервые описал в 1985 году. Она означает сопротивление сну, а не попытки форсировать его.

"Если людям становится трудно держать глаза открытыми, мы советуем им побыть в таком состоянии еще несколько секунд, пока не придется отказаться от этого токда закрытие глаз приносит облегчение. Это позволяет вам обнаружить, что стремление ко сну очень сильное, и признать, что засыпание происходит естественным образом", – пояснил специалист.

Не пренебрегайте раздельными кроватями

Если ваш партнер храпит, вы, скорее всего, потеряете час сна за ночь. Исследования также показывают: когда один из партнеров двигается во сне, вероятность того, что у другого сон будет нарушен, составляет 50%.

Старайтесь хорошо отдохнуть ночью

"Если он сильно храпит, проверьте его на обструктивное апноэ во сне (когда мягкие ткани в задней части горла расслабляются, временно перекрывая дыхательные пути). И подумайте об отдельных кроватях, комнатах. Совместный сон не является показателем прочности ваших отношений и может быть плохим для самого сна", – констатировали ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты выделили ранние симптомы, которые могут свидетельствовать об опухоли головного мозга. Обычно они не проявляются все вместе, а также отличаются в зависимости от локализации и размеров новообразования.

Обращение команды OBOZREVATEL.
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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская
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