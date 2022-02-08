Как замедлить старение мозга: ученые дали 10 простых советов

Мозг человека с возрастом начинает меняться и к 60 годам его лобная доля и гиппокамп – области, участвующие в когнитивной функции и кодировании новых воспоминаний, – сокращаются. На этот процесс в той или иной степени влияют недостаточно полезное питание, плохой сон, сопутствующие заболевания, физическая активность и многие другие факторы.

При этом ученые утверждают, что замедлить старение мозга позволит соблюдение простых, но научно подтвержденных корректировок. О 10 таких говорится в материале Daily Mail.

Регулярные физические упражнения полезны, потому что они работают на клеточном уровне, увеличивая количество митохондрий в клетках мозга.

Но специалисты советуют: если хотите получить пользу для здоровья при занятиях спортом, держитесь подальше от районов с высоким уровнем загрязнения.

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Старший преподаватель Школы общественного здравоохранения Имперского колледжа Лондона Ян Мадуэй пояснил это на примере исследования, которое показало, что пробежка полезна для мозга, но не в загрязненном районе.

В ходе него были проанализированы данные 8600 человек, в зависимости от того, где они жили, и сколько упражнений делали, а также учитывая маркеры здоровья мозга. Те, кто тренировался в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, не получали пользы от своих тренировок.

Одна из теорий состоит в том, что крошечные наночастицы загрязнения вдыхаются, а затем накапливаются в мозгу. Вторая – загрязнение окружающей среды приводит к системному воспалению во всем теле, которое со временем влияет на мозг.

"В обоих случаях считается, что эти частицы вызывают окислительный стресс, приводящий к повреждению нейронов или клеток мозга", – рассказал Мадуэй.

Влияние такого загрязняющего вещества, как наночастици магнетита, особенно вредно для здоровья, заявила профессор экологических наук в Ланкастерском университете Барбара Махер.

Эти богатые железом частицы образуются в результате сгорания, а также нагрева от трения двигателей транспортных средств или тормозов. Магнетит является катализатором образования соединений, которые могут привести к повреждению или гибели клеток, развитию болезни Альцгеймера.

"Разводить дома открытый огонь – не лучшая идея, даже если ваша дровяная печь хорошо закрыта, так как вы выбрасываете опасные частицы в атмосферу. Исследования показали, что уровень деменции выше в странах, где очень распространено использование домашних печей, каминов и в общем сжигание дров", – подчеркнула профессор.

По мере того, как человек взрослеет, система, обеспечивающая правильную работу клеток, становится менее эффективной, объяснил клеточный биолог из научно-исследовательского института биологических наук в Кембридже (Институт Бэбрахама) Николас Ктистакис.

"Кроме того, митохондрии ("клеточные электростанции") могут перестать работать должным образом и "выкачивать" вредные молекулы, называемые свободными радикалами. По словам ученого, можно помочь клеткам избавиться от этих молекул с помощью голодания, которое запускает аутофагию – процесс очищения организма от старых, поврежденных клеток и производства новых.

"Но всегда используйте разумный подход к диетическим ограничениям и обсудите это со своим лечащим врачом, прежде чем начинать какой-либо режим", – призвал Ктистакис.

Препараты от высокого кровяного давления могут помочь предотвратить деменцию, ведь они значительно уменьшают вероятность снижения когнитивных функций.

"Это понимание лежит в основе моей собственной клинической практики, и мы рекомендуем людям, которые обращаются к нам с субъективными или объективными изменениями в памяти, но без деменции, снизить риски путем контроля собственного артериального давления", – рассказал профессор психиатрии у пожилых людей при Университетском колледже Лондона Гилл Ливингстон.

Поддержание здоровых глиальных клеток важно для ряда функций мозга, говорит профессор неврологии, физиологии и фармакологии в Университетском колледже Лондона Тони Дикенсон. Они поддерживают нейроны или нервные клетки, в частности, приносят питательные вещества и "удаляют" отходы.

"Если глиальные клетки воспаляются, они могут выделять токсичные химические вещества, которые нарушают нормальную работу нейронов. Хроническое воспаление в этих клетках связано с проблемами, начиная от депрессии и заканчивая слабоумием", – отметил специалист.

По его словам, причины этому неизвестны, но есть диетические подходы, чтобы "успокоить" эти клетки. В таком случае противовоспалительное действие на них, а также противовирусное и противоопухолевое, оказывают растительные флавоноиды. Это соединения, производящие красочные пигменты, содержащиеся в красном и желтом перце, фиолетовых баклажанах и зеленых листовых овощах.

Как пояснил заслуженный профессор эндокринологии в больнице Кристи в Манчестере Стивен Шалет, дефицит гормонов щитовидной железы, даже кратковременный, может привести к необратимому повреждению головного мозга. Последствия этого процесса зависят не только от тяжести, но и от конкретных сроков возникновения и продолжительности дефицита.

"Нет никакого способа предотвратить пониженную активность щитовидной железы, но ее можно лечить таблетками, заменяющими гормоны, которые она сама не вірабатівает. Если у вас есть симптомы вялости или необъяснимого увеличения веса, особенно если вы женщина в возрасте от 40 до 50 лет, проверьте свою щитовидную железу", – призвал он.

Потеря слуха в значительной степени неизбежна с возрастом, но многие, кому были бы полезны слуховые аппараты, не пользуются ими.

Тогда как исследования показывают, что у людей с тяжелой потерей слуха риск развития деменеции в пять раз выше, чем у тех, кто имеет хороший слух. Это может быть связано с тем, что люди с глухотой постепенно становятся социально изолированными, что является фактором риска развития деменции.

"Я бы посоветовал пройти тестирование как можно раньше и начать носить слуховой аппарат, как только это нужно. Чем раньше пациенту его настроят, тем лучше он будет работать, и тем больше человек будет доволен результатом", – подчеркнул глава Ассоциации независимых специалистов в области слуха, отоларинголог Рони Гангули.

Во время сна мозг проводит глубокую очистку – если "отходы" не уходят, со временем они могут накапливаться, образуя скопления токсичных белков, связанных с деменцией. Семи-девятичасовой сон так же необходим для здоровой жизни, как правильное питание и физические упражнения, говорит нейробиолог из Оксфордского университета Рассел Фостер.

"Это звучит нелогично, но если вы хотите ускорить засыпание, попробуйте лечь в постель в темноте с открытыми глазами", – призвал профессор медицины сна в Оксфордском университете Колин Эспи.

По его словам, это часть техники под названием "парадоксальное намерение", которую он впервые описал в 1985 году. Она означает сопротивление сну, а не попытки форсировать его.

"Если людям становится трудно держать глаза открытыми, мы советуем им побыть в таком состоянии еще несколько секунд, пока не придется отказаться от этого токда закрытие глаз приносит облегчение. Это позволяет вам обнаружить, что стремление ко сну очень сильное, и признать, что засыпание происходит естественным образом", – пояснил специалист.

Если ваш партнер храпит, вы, скорее всего, потеряете час сна за ночь. Исследования также показывают: когда один из партнеров двигается во сне, вероятность того, что у другого сон будет нарушен, составляет 50%.

"Если он сильно храпит, проверьте его на обструктивное апноэ во сне (когда мягкие ткани в задней части горла расслабляются, временно перекрывая дыхательные пути). И подумайте об отдельных кроватях, комнатах. Совместный сон не является показателем прочности ваших отношений и может быть плохим для самого сна", – констатировали ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты выделили ранние симптомы, которые могут свидетельствовать об опухоли головного мозга. Обычно они не проявляются все вместе, а также отличаются в зависимости от локализации и размеров новообразования.