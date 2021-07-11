Как заниматься фитнесом во время беременности и в жару: советы врачей

Физическая активность обычно помогает беременным женщинам поддерживать здоровый образ жизни, адаптироваться к увеличению веса, подготовиться к родам и восстановиться после рождения ребенка. Однако нагрузка в жаркую погоду станет дополнительным стрессом для тела, поэтому лучше отказаться от занятий на время или учесть определенные советы.

Их в Facebook опубликовал Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что во время беременности активность в жаркую погоду – это дополнительный стресс, поскольку само упражнение, температура и влажность воздуха могут еще больше повысить температуру тела. Итак, занятия следует приостановить и вернуться, когда жара спадет.

Вместе с тем следует обратить внимание на плавание – это отличный способ быть физически активными во время беременности. Оно может помочь уменьшить отеки голеней и лодыжек. И все же касаемо любой нагрузки в жару во время беременности специалисты призывают посоветоваться с врачом.

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Кроме того в Минздраве опубликовали советы, как уберечься от жары:

Используя вентилятор и кондиционер, следует постепенно уменьшать температуру и давать организму время на адаптацию в течение перехода из одной температурной среды в другую.

Необходимо принимать теплый душ или ванну, так как холодный лишь усилит ощущение жары из-за того, что тело генерирует тепло, чтобы компенсировать внезапное охлаждение.

Закройте жалюзи на окнах, чтобы сделать тень в помещении и снизить температуру.

Намотайте прохладную мокрую бандану или шарф свободно на шею. Это охладит основные артерии на шее.

Попросите помощи, если вы слишком устали выполнять домашнюю работу. Давайте ногам отдохнуть в поднятом положении при каждой возможности.

Для быстрого охлаждения, положите запястья под поток холодной воды из крана. Также можете обтереть или обмыть холодной водой лицо или заднюю часть шеи.

В Центре отметили, что такие простые правила способны уменьшить риски от неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть во время жары в период беременности.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19. В любом случае это надо обсудить со своим врачем. Имеющиеся антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности для беременных продолжается, отметили в Минздраве.

Также врач-репродуктолог Ксения Хажиленко развенчала миф о длительном приеме женщинами противозачаточных таблеток, в частности, что это может уменьшать резерв яичников. Она напомнила, что такие препараты работают путем подавления овуляции. По ее словам, угнетение овуляции таблетками сохраняет одну яйцеклетку, однако не сохраняет остальные.

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