Как занятия спортом могут замедлить старение: аргументы от ученых

Преимущества физических упражнений, проще говоря, необычайны для общего здоровья и долголетия. В действительности сидячий образ жизни с возрастом может сократить вашу жизнь на годы.

Как занятия спортом могут обуздать процесс вашего старения, рассказали эксперты, пишет Eat This Not That.

Постоянные физические упражнения могут предотвратить процесс старения

Согласно исследованию, проведенному Бирмингемским университетом, постоянные физические упражнения на протяжении всей жизни замедляют процесс старения. Исследователи наблюдали за двумя группами взрослых. Одна группа лиц от 55 до 79 лет регулярно занималась спортом на протяжении всей жизни, тогда как другая группа (комбинация как младших, так и пожилых людей) не занималась регулярно.

Аэробные упражнения помогут вашему сердцу

Исследования доказывают, что регулярные физические упражнения, в частности "динамические физические упражнения умеренной интенсивности", превышающие 70–80% вашего максимального пульса, например аэробные тренировки, езда на велосипеде и быстрая ходьба, помогают уменьшить последствия старения, когда речь идет о карди. .

Начните двигаться

Малоподвижный образ жизни – главная проблема, и еще не поздно ее исправить. Исследование, проведенное UT Southwestern and Texas Health Resources, показывает, что подъем и активность могут "исправить повреждение" сидящего сердца, помогая избежать потенциального риска сердечной недостаточности.

Вы даже можете замедлить старение своего мозга, занимаясь спортом

Тренируясь, вы можете сохранить свой мозг на 10 лет моложе. Согласно обсервационному исследованию, опубликованному в Neurology, медицинском журнале Американской академии неврологии, физические упражнения у пожилых людей связаны с более постепенным снижением навыков мышления, которое приходит с возрастом. Было обнаружено, что у лиц, мало или совсем не занимавшихся физическими упражнениями, навыки мышления ухудшились в течение 10 лет по сравнению с теми, кто выполнял умеренные и интенсивные упражнения.

