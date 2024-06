Какие продукты борются со старением кожи: что рекомендуют дерматологи

Старение кожи – это процесс, который следует рассматривать с учетом многих факторов, и дерматологи указывают на ключевую роль питания в этом процессе. Также оно обусловлено и внешними факторами, такими как УФ-излучение.

Изменение пищевых привычек может повлиять на здоровье и вид кожи, помогая уменьшить признаки старения и сохранить ее молодой и сияющей. Какие продукты рекомендуют дерматологи для сияния вашей кожи, рассказывают в Eat This Not That.

Чеснок

Чеснок может быть подлинным союзником для здоровья вашей кожи. Исследования подтверждают, что содержащиеся в чесноке соединения могут уменьшать образование морщин после воздействия ультрафиолетового излучения, что помогает защитить коллаген от повреждения.

Ягоды асаи

Содержащиеся в этих ягодах антиоксиданты помогают бороться с мутациями клеток, что уменьшает появление морщин и линий. Кроме того, они содержат витамин C, необходимый для 7 важных функций в организме, в частности, для стимулирования производства коллагена.

Семена Чиа

Семена чиа – настоящий источник молодости для вашей кожи! Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и жирных кислот Омега-3, они помогают сохранить кожу здоровой, гладкой и сияющей.

Корица

Травы и специи, такие как гвоздика, корица и орегано, содержат мощные антиоксиданты, помогающие бороться с вредным воздействием свободных радикалов. Эксперты называют их тройными угрозами, поскольку они борются со всеми тремя основными силами, влияющими на старение кожи.

Лосось

Лишь некоторые группы продуктов естественно богаты витамином D, и среди них – жирная рыба, такая как лосось, озерная форель, белый тунец, скумбрия и сардины. Витамин D важен для здоровья кожи, волос и костей. Исследования показывают, что люди с низким уровнем витамина D имеют больший риск рака, инфекций и аутоиммунных заболеваний. Но не забывайте использовать средства для загара, чтобы предотвратить старение кожи.

Сельдерей и огурцы

Огурец и сельдерей – отличные продукты для здоровья вашей кожи. Они содержат большое количество воды и антиоксидантов, способствующих увлажнению и уменьшению воспаления кожи.

