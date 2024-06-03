4 упражнения, которые помогут привести кожу лица в тонус и уменьшить щеки
Хотя пухлые щеки могут быть следствием различных факторов, таких как увеличение веса или воспаление, включение упражнений для лица в распорядок дня может помочь достичь более подтянутого вида лица. Вместе со здоровым образом жизни они могут быть простым, но эффективным способом борьбы с этой проблемой. Eatthis рассказал о четырех упражнениях, которые помогут вам достичь выразительных скул.
Постукивание по лицу
Стимулируйте кровообращение, мягко постукивая пальцами по лицу. Начинайте со лба и постепенно двигайтесь к линии подбородка. Продолжайте постукивать по каждому участку в течение примерно 10-15 секунд.
Массаж для скул
Указательным и средним пальцами мягко проведите от подбородка вдоль линии челюсти до скул. Затем на мгновение прижмите пальцы к вискам и промассируйте их круговыми движениями в течение 10 секунд.
Рыбий рот
Вернитесь в детство, выполнив упражнение "рыбий рот", которое нацелено на укрепление мышц щек. Втяните щеки и губы, стараясь усмехнуться, и задержитесь в таком положении на пять секунд. Затем расслабьте лицо и повторите это упражнение пять раз.
Дыхание льва
Упражнение "Дыхание льва" полезно для снятия напряжения в области лица и шеи. Глубоко вдохните через нос, расширяя грудную клетку и с силой выдохните через рот, создавая сильный звук "хааа", выдвигая язык к подбородку. Повторите эту последовательность пять раз.
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