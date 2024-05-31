Упражнения йоги для тонуса лица

Всем нам нравится иметь точную линию подбородка и скулы. Хотя существует множество техник макияжа и косметических средств, которые могут сделать ваше лицо стройным, ничто не сравнится с радостью от упорной работы над собой.

Упражнения йоги для лица могут стать отличным способом сформировать и укрепить лицевые мышцы. Мы приготовили несколько упражнений, которые посодействуют привести лицо в тонус.

Что такое йога?

С возрастом наша кожа начинает обвисать из-за недостатка кислорода в разных частях лица. Йога для лица – это сочетание упражнений для лица, массажа, акупрессуры и релаксационных техник, способствующих лучшему кровоснабжению разных частей лица. Это обеспечивает достаточное количество кислорода для кожи и мышц лица. Результатом этого является чистый цвет лица и сияющая кожа.

Надуйте щеки

Надувание щек по воздуху – хорошее упражнение для лицевых мышц. Начните с глубокого вдоха и наполните рот воздухом. Задержите дыхание примерно на пять секунд, прежде чем полностью его отпустить.

Кроме того, вы можете попытаться надувать воздушные шарики, чтобы укрепить мышцы вокруг рта. Эти упражнения помогут вам справиться с пухлыми щеками.

Выдвиньте язык

Это может выглядеть смешно, но это хорошее упражнение для тонизации лица. Для этого выдвиньте язык как можно дальше. Задержитесь на 60 секунд, а затем повторите. Это укрепит линию подбородка и придаст ей хорошую форму.

Рыбье лицо

Для выполнения этого упражнения втяните щеки в лицо и попытайтесь воспроизвести лицо рыбы. Задержитесь в таком положении, пока не почувствуете жжение. Затем расслабьтесь. Повторите это упражнение 4-5 раз.

Это не только укрепит ваш овал лица, но и поможет привести в тонус мышцы губ и щек, благодаря чему уменьшится обвисание щек и выровняется овал лица.

Вот еще несколько упражнений для лица, которые вы можете попробовать

Поднимите подбородок и посмотрите на потолок так, будто вы его целуете. Задержитесь в таком положении на 5-10 секунд. Поднимите щеки, прижав пальцы к глазам. Это поможет уменьшить содержание жира в них. Широко откройте глаза. Задержите и сфокусируйте взгляд на одной фиксированной точке на 10 секунд. Расслабьтесь и повторите.

Ранее OBOZ.UA опубликовал советы, как ухаживать за комбинированной кожей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.