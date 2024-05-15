Комбинированная кожа: типовые проблемы и пути их решения

Комбинированный тип кожи – это тип, когда некоторые участки кожи сухие, а другие – жирные. Хотя существуют определенные процедуры по уходу за жирной и сухой кожей по отдельности, это может быть достаточно сложно, если у вас комбинированная кожа.

Ниже мы перечислили способы определения вашего комбинированного типа кожи. Также собрали советы по уходу.

Используйте специальные маски, если у вас есть прыщи и сухость

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются люди с комбинированной кожей – это одновременное появление прыщей и сухости. Чтобы решить это, попробуйте раз в неделю наносить на лицо две разные маски.

Нанесите глиняную маску на Т-зону, чтобы поглотить избыток жира, а увлажняющую маску – на сухие участки. Вы заметите, что ваша кожа становится более сбалансированной.

Используйте увлажняющий крем, содержащий матирующие ингредиенты.

Ощущение увлажняющего крема на коже может быть очень неприятным для комбинированного типа кожи. В то время как сухие участки, такие как щеки будут мягкими и эластичными, Т-зона может ощущаться как нефтяная скважина.

Чтобы сбалансировать эту проблему, выбирайте увлажняющие средства, содержащие матированные ингредиенты, такие как салициловая кислота, и увлажняющие компоненты, такие как глицерин и гиалуроновая кислота.

Если ваша Т-зона блестит в зависимости от погоды, используйте бумагу из бумаги.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются люди с комбинированным типом кожи, является то, что их Т-зона выглядит более блестящей летом или ближе к обеду даже в обычные дни.

Для этого лучше всего носить с собой матирующую бумагу или салфетки для поглощения жира, когда вы выходите на улицу. Они помогут впитать избыток жира и сбалансировать кожу.

Регулярно отшелушивайте кожу

Отшелушивание важно для всех типов кожи, особенно для комбинированной. Пилинг открывает и очищает укупоренные поры на жирных участках лица, одновременно удаляя отмершую кожу и чешуйки из сухих участков.

Химические пилинги являются лучшим выбором, чем гранулированные скрабы для людей с комбинированным типом кожи. Однако важно не отшелушивать кожу чрезмерно.

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