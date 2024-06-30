Как защитить кожу от негативного воздействия солнечных лучей: советы Минздрава

Любая часть тела может испытать солнечные ожоги. Даже мочки ушей, губы и кожа головы.

Об этом сообщают в министерстве здравоохранения. В ведомстве дали советы, что делать, если ожога тела избежать не удалось:

– Первоначально нужно спрятаться в тень или помещение, чтобы предотвратить дальнейшее влияние солнца.

– Периодически принимайте прохладный душ или ванночку. Это поможет охладить кожу. Не используйте мыло, оно способствует еще большей сухости кожи. Прикладывайте к пораженным участкам прохладные влажные полотенца на 10-15 минут несколько раз в день; не используйте жирные кремы и лосьоны, а также средства на основе спирта.

– Увлажняйте кожу кремами, содержащими алоэ вера, чтобы успокоить кожу; если место ожога болит – примите ибупрофен или парацетамол.

– Пейте больше воды; если на коже появились волдыри, дайте им зажить. Не сдирайте их, чтобы избежать инфекции. Если пузырь лопнул, обработайте его антисептиком и наложите стерильную повязку.

– Избегайте тесной одежды, которая может тереться о пораженную кожу. Если же у вас появились волдыри на лице, руках или половых органах, если место ожога сильно набухло, у вас головная боль, тошнота, головокружение или признаки инфекции (гной, сильная боль, покраснение вокруг волдырей) – немедленно обратитесь к врачу.

"Лето – пора наибольшей активности солнца. Так что даже если вы проводите жаркий сезон в городе, не забывайте защищать кожу от негативного воздействия солнечных лучей", – отмечают в Минздраве.

Там подчеркивают, что это важно, ведь они могут привести к долговременным негативным последствиям: преждевременному старению и повышению риска рака кожи.

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