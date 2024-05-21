Как зеленый перец может помочь в похудении: что нужно знать

Если вы любите острую кухню, скорее всего, вы уже оценили остроту зеленого стручкового перца. Но даже если вы склоняетесь к более мягким вкусам, включение умеренного количества в свой рацион может оказаться полезным средством, особенно для того, чтобы избавиться от лишних килограммов.

News Bytes рассказал о питательной ценности зеленого стручкового перца и как он может помочь вам на пути к похудению.

Питательная ценность зеленого стручкового перца Зеленый перец содержит всего 40 калорий на 100 г порции, что делает его низкокалорийным продуктом. Кроме того, он содержит 9 г общих углеводов, 2 г белка и только 0,2 г жиров.

Содержание натрия минимальное – 7 мг, а калия – значительное – 340 мг. Зеленый перец чили также содержит множество необходимых витаминов (A, C, B6) и минералов, таких как кальций, железо и магний.

Использование преимуществ для похудения

Очевидно, что зеленый перец чили оказался полезным помощником для похудения во многих отношениях. Подобно другим острым продуктам, зеленый перец стимулирует метаболизм в течение примерно трех часов после употребления.

Давая толчок метаболизму, он помогает ускорить процессы сжигания жира. Сохраняя чувство сытости на более долгое время, зеленый перец чили эффективно предотвращает ненужные ощущения голода, способствуя похудению.

Помимо улучшения контроля веса зеленый перец имеет еще несколько преимуществ для здоровья. Богат витамином С, он способствует здоровой и сияющей коже, а также помогает пищеварению. Зеленый перец может помочь поддерживать сбалансированный уровень сахара и считается полезным для людей с диабетом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему следует включить зеленый перец чили в свой рацион.

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