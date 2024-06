Как женщинам старше 50 оставаться в форме: советы для похудения

С годами поддерживать оптимальную физическую форму становится все труднее, поэтому для многих женщин старше 50 лет основным вопросом здоровья является контроль и поддержание нормального веса. Ведь женщины с возрастом особенно страдают от лишнего веса.

Ведь с возрастом те процедуры похудения, которые работали в ваши 30 лет, могут не иметь такого эффекта. Специалисты раскрыли некоторые секреты для женщин старше 50 лет, как сбросить надоедливые лишние килограммы, пишет издание Eat This Not That .

Сосредоточьтесь на сбалансированном питании

Это возможно один из лучших советов для женщин старше 50, потому что с возрастом следует подпитывать свой организм разноцветным разнообразием целостной пищи, таких как овощи, фрукты, бобовые, цельные зерна и полезные жиры. Исследования показывают, что употребление полной растительной пищи эффективно для похудения. Это также может улучшить ваше общее самочувствие и уровень энергии, снизив риск хронических заболеваний. Поэтому следует перейти на диету, богатую питательными веществами, цельные зерна, нежирные белки, полезные жиры, фрукты и овощи.

Тренируйтесь контролировать порции

Иногда проблема кроется даже не в качестве, а в количестве потребленной пищи. Ведь с возрастом ваш метаболизм меняется, поэтому следует настроиться на сигналы голода, которые выдает ваше тело. Специалисты советуют учитывать размер порций, чтобы избежать переедания. Следовательно, использование меньших тарелок и сигналов голода вашего тела могут помочь регулировать потребление калорий.

Займитесь регулярной физической активностью

С возрастом регулярная физическая активность остается столь же важной для сохранения здоровья и похудения. Важно найти то, что подойдет вам лучше — быстрые прогулки, йога или танцы. Специалисты советуют уделять минимум 150 минут физической активности средней интенсивности еженедельно. Это существенно помогает сохранить мышечную массу, ускорить метаболизм и улучшить общую физическую форму.

Оставайтесь гидратированным

Возможно, с возрастом мы теряем остроту восприятия сигналов о жажде, поэтому стоит не забывать пить много воды. Ведь вода качественно способствует пищеварению, сохраняет вашу кожу сияющей и помогает обуздать аппетит. Важно пить достаточное количество воды в течение дня, уточняют диетологи.

Предпочтите белка

Проведенные исследования убедительно показали, что белок играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и обмене веществ у женщин в период менопаузы. Поэтому следует добавлять в свой рацион нежирное мясо, бобовые и нежирные молочные продукты. Ведь бело просто незаменимо для поддержания мышечной массы, обеспечивает ощущение сытости и поддерживает восстановление после тренировки.

Высыпайтесь качественно

Не стоит игнорировать советы специалистов по поводу необходимости качественного ежедневного сна. Ведь сон не только заряжает вас энергией, но и балансирует гормоны, регулирующие чувство голода и аппетита. Поэтому сон имеет решающее значение для регуляции гормонов, метаболизма и общего самочувствия, помогая усилиям по похудению.

Ешьте с умом

И, наконец, еще один совет – относитесь к своему рациону с вниманием, ведь это может способствовать здоровой потере веса. В конце концов это ощутимо улучшает впечатление от обеда и помогает распознать, когда вы действительно сыты, уменьшая вероятность переедания. Внимательное питание может предотвратить чрезмерное потребление, способствовать наслаждению от еды и повысить удовольствие от еды, добавляют диетологи.

Ранее OBOZ.UA опубликовал список продуктов, мешающих похудеть после 40 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.