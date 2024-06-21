Как женщинам старше 50 оставаться в форме: советы для похудения
С годами поддерживать оптимальную физическую форму становится все труднее, поэтому для многих женщин старше 50 лет основным вопросом здоровья является контроль и поддержание нормального веса. Ведь женщины с возрастом особенно страдают от лишнего веса.
Ведь с возрастом те процедуры похудения, которые работали в ваши 30 лет, могут не иметь такого эффекта. Специалисты раскрыли некоторые секреты для женщин старше 50 лет, как сбросить надоедливые лишние килограммы, пишет издание Eat This Not That.
Сосредоточьтесь на сбалансированном питании
Это возможно один из лучших советов для женщин старше 50, потому что с возрастом следует подпитывать свой организм разноцветным разнообразием целостной пищи, таких как овощи, фрукты, бобовые, цельные зерна и полезные жиры. Исследования показывают, что употребление полной растительной пищи эффективно для похудения. Это также может улучшить ваше общее самочувствие и уровень энергии, снизив риск хронических заболеваний. Поэтому следует перейти на диету, богатую питательными веществами, цельные зерна, нежирные белки, полезные жиры, фрукты и овощи.
Тренируйтесь контролировать порции
Иногда проблема кроется даже не в качестве, а в количестве потребленной пищи. Ведь с возрастом ваш метаболизм меняется, поэтому следует настроиться на сигналы голода, которые выдает ваше тело. Специалисты советуют учитывать размер порций, чтобы избежать переедания. Следовательно, использование меньших тарелок и сигналов голода вашего тела могут помочь регулировать потребление калорий.
Займитесь регулярной физической активностью
С возрастом регулярная физическая активность остается столь же важной для сохранения здоровья и похудения. Важно найти то, что подойдет вам лучше — быстрые прогулки, йога или танцы. Специалисты советуют уделять минимум 150 минут физической активности средней интенсивности еженедельно. Это существенно помогает сохранить мышечную массу, ускорить метаболизм и улучшить общую физическую форму.
Оставайтесь гидратированным
Возможно, с возрастом мы теряем остроту восприятия сигналов о жажде, поэтому стоит не забывать пить много воды. Ведь вода качественно способствует пищеварению, сохраняет вашу кожу сияющей и помогает обуздать аппетит. Важно пить достаточное количество воды в течение дня, уточняют диетологи.
Предпочтите белка
Проведенные исследования убедительно показали, что белок играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и обмене веществ у женщин в период менопаузы. Поэтому следует добавлять в свой рацион нежирное мясо, бобовые и нежирные молочные продукты. Ведь бело просто незаменимо для поддержания мышечной массы, обеспечивает ощущение сытости и поддерживает восстановление после тренировки.
Высыпайтесь качественно
Не стоит игнорировать советы специалистов по поводу необходимости качественного ежедневного сна. Ведь сон не только заряжает вас энергией, но и балансирует гормоны, регулирующие чувство голода и аппетита. Поэтому сон имеет решающее значение для регуляции гормонов, метаболизма и общего самочувствия, помогая усилиям по похудению.
Ешьте с умом
И, наконец, еще один совет – относитесь к своему рациону с вниманием, ведь это может способствовать здоровой потере веса. В конце концов это ощутимо улучшает впечатление от обеда и помогает распознать, когда вы действительно сыты, уменьшая вероятность переедания. Внимательное питание может предотвратить чрезмерное потребление, способствовать наслаждению от еды и повысить удовольствие от еды, добавляют диетологи.
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