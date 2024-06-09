Как жить с СДВГ во взрослом возрасте: что нужно знать

Жизнь взрослого человека с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) очень сложна, и обычно его игнорируют, считая, что он поражает только детей. По словам Eatthis, сейчас все больше людей начинают признавать существование СДВГ у взрослых.

СДВГ – это генетическое нарушение нейроразвития, которое влияет на развитие мозга, особенно на химические вещества, отвечающие за удовлетворение и вознаграждение. Это приводит к поведению, характеризующемуся недостаточной концентрацией внимания, чрезмерной активностью и импульсивными тенденциями, поскольку люди с СДВГ бессознательно пытаются вызвать эти химические вещества.

Они включают трудности с доведением задач до конца, легкое отвлечение, постоянный поиск немедленного вознаграждения, непоседливость или беспокойство, чрезмерный разговор или перебивание других людей. Некоторые аспекты могут изменяться или развиваться с возрастом, в то время как некоторые остаются постоянными между двумя группами, хотя невнимательность становится более заметной среди взрослых, но другие симптомы все еще напоминают наблюдающиеся у детей.

Жизнь с СДВГ имеет далеко идущие последствия для качества жизни человека. Это связано с большей вероятностью возникновения проблем с употреблением наркотиков, случаев безработицы, случайных травм и суицидов, а также смерти в раннем возрасте. Связь между СДВГ и сопутствующими заболеваниями, такими как депрессия, также сильна, и среди взрослых она почти втрое выше, чем среди тех, кто не страдает этим расстройством. Кроме того, проблемы, с которыми сталкивается взрослый человек, еще больше усложняются эмоциональной дисрегуляцией и чувствительной к отвержению дисфории.

В некоторых случаях диагноз был поставлен, когда человек пытался получить помощь от алкоголизма, что фактически являлось формой самолечения. Однако диагноз – это больше, чем просто слово. Он также помогает человеку понять собственное поведение и справиться с вызовами, сопровождающими это состояние, включая трудности в определении приоритетов, поведение, направленное против авторитетов, забывчивость, эмоциональную нестабильность или импульсивные покупки.

Очевидно, что жизнь с СДВГ означает ежедневную борьбу с выполнением повседневных задач. Начиная от борьбы за то, что сделать в первую очередь, иногда это могут грубости и даже забывания, куда возвращаться домой, когда человек идет домой, только чтобы понять, что он почти что-то купил – все это можно объяснить синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Однако правильное лечение и точный диагноз могут значительно улучшить механизмы преодоления трудностей. Таким образом, люди, страдающие СДВГ, могут жить лучше, несмотря на болезнь, повысить самооценку и производительность, что приведет к росту общей удовлетворенности жизнью.

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