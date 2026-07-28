Как зубы мудрости связаны с развитием интеллекта: эти факты могут удивить
Зубы мудрости, которые часто доставляют проблемы современным людям, когда-то играли важную роль в выживании. Сегодня их всё чаще удаляют, ведь они нередко растут неправильно или вызывают осложнения.
Эксперты объяснили, как эти зубы связаны с эволюцией человека и развитием мозга. Об этом пишет Forbes.
Для чего нужны были зубы мудрости
Третьи моляры появились как адаптация к рациону древних людей. Ранние представители рода Homo питались жёсткой, волокнистой пищей – корнями, семенами и грубыми растениями, которые требовали интенсивного пережевывания.
Зубы мудрости увеличивали жевательную поверхность и помогали эффективно перерабатывать такую пищу. Фактически они выполняли роль "резерва", который становился особенно важным в периоды нехватки продовольствия.
Как развитие мозга изменило челюсть
Со временем у Homo sapiens значительно увеличился мозг, что повлияло на строение черепа. Мозговая часть расширилась, а лицо стало более компактным, из-за чего челюсть сократилась.
Несмотря на это, количество зубов осталось прежним – 32, включая зубы мудрости. Именно поэтому сегодня часто возникает дефицит места: третьи моляры могут расти неправильно или оставаться в деснах.
Кроме того, изменение рациона питания также снизило потребность в крупных зубах. Люди начали использовать орудия труда, употреблять больше мяса и термически обрабатывать пищу, что значительно снизило нагрузку на челюсть.
Почему они не исчезли и что будет дальше
Несмотря на свою "ненужность", зубы мудрости не исчезли из-за особенностей эволюции. Они прорезаются уже после подросткового возраста, когда в прошлом человек, как правило, уже мог иметь потомство, поэтому этот фактор почти не влиял на естественный отбор.
Кроме того, развитие зубов связано со многими генами, которые влияют на формирование лица в целом. Из-за этого эволюционные изменения происходят медленно.
Специалисты отмечают, что в некоторых популяциях уже наблюдается уменьшение количества людей с зубами мудрости, однако этот процесс протекает очень медленно. В современном мире эту проблему всё чаще решает медицина, компенсируя то, что не успевает сделать эволюция.
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