Какая пищевая привычка помогает контролировать высокое давление: результаты исследования

Высокое артериальное давление часто заставляет пересмотреть повседневные привычки, в том числе и питание. Однако для поддержания здоровья сердца важно не только сократить количество соли, но и уделять внимание разнообразию рациона.

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Новое исследование показало, что различные источники белка в меню могут быть связаны с более низким риском развития гипертонии. Издание eatthis.com рассказывает, какие белковые продукты стоит включать в рацион и почему разнообразие может иметь значение.

Разнообразный белковый рацион может быть полезен для давления

Исследователи проанализировали данные более 12 000 участников китайского опроса о состоянии здоровья и питании. Они сравнили особенности рациона людей с показателями их артериального давления.

Результаты показали интересную закономерность: участники, получавшие белок из большего количества различных пищевых источников, имели более низкую вероятность развития высокого кровяного давления.

Важно, что ученые оценивали именно белок из пищевых продуктов, а не из протеиновых добавок.

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"Наше исследование было основано на потреблении разнообразных белков с пищей, а не из белковых добавок", – пояснил автор работы Сяньхуэй Цинь, доктор медицинских наук из Национального клинического исследовательского центра заболеваний почек при больнице Наньфан Южного медицинского университета в Гуанчжоу.

По его словам, полученные результаты свидетельствуют в пользу сбалансированного питания, при котором белок поступает из различных продуктов.

Почему важны различные источники белка?

Разнообразие белковых продуктов может быть полезно не только благодаря самому белку. Каждая категория продуктов содержит свой набор питательных веществ, поэтому сочетание различных продуктов помогает сделать рацион более полноценным.

"Вы должны помнить, что продукты с преобладанием белка, такие как лосось, содержат и другие питательные вещества, помимо белка", – отметила эксперт по питанию Саманта Кассетти.

Например, лосось является источником омега-3 жирных кислот, витамина D и витаминов группы B. В других белковых продуктах набор питательных веществ отличается.

"Все продукты, богатые белком, содержат питательные вещества, но их количество различается… Вот почему разнообразие важно, и в данном случае, похоже, это помогает предотвратить высокое кровяное давление", – добавила Кассетти.

Какие белковые продукты стоит включить в рацион?

Специалисты советуют не сосредотачиваться на одном конкретном продукте, а регулярно чередовать различные источники белка.

"Я советую преимущественно употреблять растительный белок, включая фасоль, чечевицу, горох, сою и орехи", – рекомендует диетолог Виктория Гудман.

В рацион также можно включать нежирную рыбу, в частности лосось, форель и сардины, которые содержат омега-3 жирные кислоты. Дополнить меню могут курица, индейка, нежирная говядина и яйца.

Таким образом, вместо постоянного выбора одного и того же источника белка полезно регулярно менять продукты. Такой подход помогает разнообразить питание и обеспечить организм различными питательными веществами.

В то же время питание является лишь одним из факторов контроля артериального давления. Если у вас диагностирована гипертония, изменения рациона следует сочетать с другими рекомендациями врача и назначенным лечением.

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