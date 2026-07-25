Авокадо и артериальное давление: как этот популярный фрукт влияет на здоровье сердца

Авокадо давно завоевало репутацию одного из самых полезных продуктов для здорового питания. Несмотря на высокое содержание жиров, специалисты всё чаще рекомендуют включать этот фрукт в сбалансированный рацион.

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Особый интерес вызывает его влияние на сердечно-сосудистую систему и способность поддерживать нормальное артериальное давление. Эксперты объяснили parade.com, почему регулярное употребление авокадо может стать важной составляющей профилактики сердечных заболеваний.

Несмотря на то, что авокадо содержит больше жира, чем большинство фруктов, это не означает, что его нужно исключать из рациона людям, которые следят за здоровьем сердца. Диетолог по сердечно-сосудистому питанию Маргарет Юнкер объяснила, как регулярное употребление этого продукта сказывается на кровяном давлении и почему он может быть частью сбалансированного меню.

Как авокадо влияет на артериальное давление?

Гипертония повышает риск развития инсульта и сердечных заболеваний, при этом часто не вызывая никаких симптомов. Именно поэтому повышенное давление нередко называют "тихим убийцей". Выявить проблему можно только с помощью регулярного измерения давления или во время осмотра у врача.

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Чтобы поддерживать нормальные показатели артериального давления, специалисты рекомендуют сократить потребление соли и чаще включать в рацион продукты, богатые калием, антиоксидантами и клетчаткой. Именно эти компоненты содержатся в авокадо.

"Авокадо считается полезным для сердца. Оно не подвергается обработке и имеет низкое содержание насыщенных жиров и холестерина", – говорит Юнкер.

По словам диетолога, главное преимущество авокадо заключается в высоком содержании ненасыщенных жиров. В отличие от насыщенных жиров, которые содержатся, например, в сливочном масле или жирных мясных продуктах, они способствуют поддержанию здорового артериального давления.

Юнкер подчеркивает, что после употребления авокадо давление не повышается. Наоборот, этот фрукт помогает поддерживать его в пределах нормы как сразу после употребления, так и при регулярном включении в рацион.

"Авокадо может стать постоянным компонентом растительной диеты, способствуя достижению целей в отношении артериального давления и поддержанию здорового образа жизни в долгосрочной перспективе", – говорит она.

Научные данные также свидетельствуют в пользу этого продукта. В одном из исследований с участием мексиканских женщин выяснилось, что у участниц, употреблявших не менее пяти порций авокадо в неделю, риск повышенного артериального давления был на 17% ниже по сравнению с теми, кто ел его реже.

Какие еще преимущества имеет авокадо?

Помимо полезных жиров, авокадо является прекрасным источником клетчатки. Именно она положительно влияет не только на пищеварение, но и на здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Известно, что продукты с высоким содержанием клетчатки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают кардиометаболизм. Это может быть связано с высоким содержанием витаминов и минералов в этих продуктах, с тем, как они поддерживают здоровкишечника, либо тем фактом, что большинство продуктов с высоким содержанием клетчатки, как правило, имеют низкое содержание добавленного сахара и других обработанных пищевых ингредиентов", – отмечает Юнкер.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, также показало, что рацион с достаточным количеством клетчатки помогает уменьшить воспалительные процессы, облегчает контроль массы тела и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним преимуществом регулярного употребления авокадо является положительное влияние на кишечную микрофлору. Ученые установили, что этот фрукт способствует увеличению количества полезных бактерий в кишечнике. Это важно, ведь состояние кишечной микробиоты связано с работой иммунной системы, мозга и многих других органов.

Авокадо также содержит много калия – минерала, который участвует в регуляции сердечного ритма и помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, ненасыщенные жиры, которыми богат этот фрукт, способствуют уменьшению воспалительных процессов в головном мозге и поддерживают когнитивные функции и память.

Благодаря сочетанию полезных жиров, калия, клетчатки, витаминов и антиоксидантов авокадо может стать ценной составляющей здорового питания. Его регулярное употребление помогает поддерживать здоровье сердца, способствует нормализации артериального давления и положительно влияет на общее состояние организма.

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