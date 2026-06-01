Новое исследование: вино уменьшает риск смерти от болезней сердца

Алкоголь традиционно считается одним из факторов, которые могут негативно влиять на здоровье, однако ученые продолжают изучать его реальное влияние на организм. Новое масштабное исследование показало, что значение может иметь не только количество выпитого спиртного, но и его вид.

Анализ данных сотен тысяч людей помог выявить связь между выбором алкогольного напитка и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные результаты могут стать основой для пересмотра подходов к рекомендациям по употреблению алкоголя, пишет inc.com.

Специалисты проанализировали данные большой британской базы медицинской информации, в которую входят сведения о состоянии здоровья сотен тысяч людей. В работе были использованы данные 340 924 участников с различными привычками по употреблению алкоголя. В начале исследования все они заполняли анкеты о питании и образе жизни, после чего за их здоровьем наблюдали в среднем в течение 13 лет.

Для оценки потребления алкоголя исследователи использовали количество чистого спирта. Один стандартный напиток содержит примерно 14 граммов алкоголя, что соответствует около 350 мл пива, 140 мл вина или 45 мл крепкого алкогольного напитка.

Участников поделили на четыре группы:

люди, которые никогда или почти никогда не употребляют алкоголь;

те, кто пьет мало;

умеренные потребители алкоголя;

лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

Какие результаты получили исследователи?

Самые интересные различия были зафиксированы среди людей с низким и умеренным уровнем потребления алкоголя. Оказалось, что именно тип напитка может играть важную роль.

Участники, которые преимущественно выбирали красное вино, имели на 21% более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто практически не употреблял этот напиток.

В то же время среди любителей пива и крепкого алкоголя наблюдалась другая тенденция. Даже при небольшом уровне потребления риск смерти от сердечно-сосудистых болезней был примерно на 9% выше. В разных группах риск преждевременной смерти возрастал от 7% до 83%.

Однако в случае чрезмерного употребления алкоголя разница между напитками почти исчезала. К этой категории отнесли мужчин, которые выпивали не менее трех стандартных порций в день, и женщин, которые потребляли не менее полутора порций ежедневно.

Независимо от вида алкоголя, у таких людей риск преждевременной смерти был на 24% выше. Кроме того, вероятность развития онкологических заболеваний увеличивалась на 36%, а сердечно-сосудистых – на 14%.

Почему именно красное вино привлекло внимание ученых?

Предыдущие научные работы также указывали на возможное положительное влияние красного вина на организм. Одной из причин могут быть полифенолы – природные соединения, которые связывают с уменьшением воспалительных процессов и улучшением работы кровеносных сосудов.

Впрочем, авторы исследования отмечают, что пока нет убедительных доказательств того, что именно эти вещества объясняют более долгую продолжительность жизни.

Ученые также обратили внимание на другой фактор. Люди, которые предпочитают красное вино, нередко ведут здоровый образ жизни: чаще придерживаются сбалансированного питания, меньше курят и регулярно занимаются физической активностью. Именно эти привычки также могут существенно влиять на показатели здоровья и долголетия.

