Первый рабочий день после отпуска может быть опасным для сердца: что обнаружили врачи

После отпуска организму часто сложно вернуться к привычному рабочему ритму. Недосыпание, стресс и смена режима могут серьезно влиять на самочувствие и работу сердца.

Новое исследование показало, что первый рабочий день после отпуска может быть особенно опасным для здоровья. Медики объяснили nypost.com, почему после праздников возрастает риск сердечных проблем и как этого избежать.

Феномен так называемого "эффекта понедельника" давно привлекает внимание ученых. Переход от спокойных выходных к напряженному рабочему графику часто сопровождается сильным стрессом, который негативно влияет на организм. Однако специалисты из Южной Кореи пришли к выводу, что после отпуска опасным может быть и первый рабочий день в целом, независимо от того, на какой день недели он приходится.

В рамках исследования медики проанализировали данные более 200 тысяч взрослых людей. Они хотели выяснить, как часто случаются случаи внезапной остановки сердца после праздничных каникул по сравнению с обычными рабочими днями.

Результаты показали, что в первый день возвращения к работе количество остановок сердца было примерно на 9% выше, чем в остальные будни.

"Это явление было особенно выраженным среди пожилых людей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и после двух или более последовательных праздников", – отметили авторы исследования, опубликованного в JAMA Network Open.

Директор отделения интенсивной терапии сердечно-сосудистых заболеваний одной из американских больниц ДМетт Пирс объяснил, что существует несколько возможных причин такого явления. По его словам, организм трудно адаптируется к резкому переходу от режима отдыха к рабочей нагрузке.

"Теории включают изменения в режимах сна и изменения в вашем циркадном ритме при переходе от отпуска к рабочей неделе, а также стресс, связанный с этим", – сказал Пирс.

Он также обратил внимание на изменение пищевых привычек во время праздников. Люди часто употребляют больше соленой пищи и алкоголя, что может создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Еще одна теория заключается в том, что в выходные, особенно праздничные дни, люди меняют свой рацион и потребление алкоголя. Они потребляют больше соли и алкоголя. И эти факторы также играют определенную роль", – добавил врач.

По мнению экспертов, стресс, связанный с возвращением к работе, провоцирует выброс гормонов адреналина и кортизола. Из-за этого может повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений. Алкоголь также способен негативно влиять на сосуды и сердце.

Кроме того, изменение привычного режима сна и отдыха нарушает работу внутренних биологических часов, что делает организм более уязвимым к нагрузкам.

Чтобы снизить риски после праздников, специалисты советуют поддерживать стабильный график сна, меньше употреблять алкоголя и стараться контролировать уровень стресса.

"Каждому нужно выявить стрессовые факторы в своей жизни и вещи, которые потенциально могут успокоить его и устранить стрессовые факторы", – отметил Пирс.

Врач также подчеркнул, что психическое здоровье и физическое состояние тесно связаны между собой как в рабочие дни, так и во время отдыха.

