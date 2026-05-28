Резкий отказ от кофе: почему эксперты считают это худшим решением

Кофе для многих является ежедневным ритуалом, который помогает проснуться и поддерживать продуктивность в течение дня. В то же время чрезмерное потребление кофеина может постепенно сформировать привычку, от которой сложно отказаться.

В определенный момент люди начинают задумываться об уменьшении или полном отказе от кофе, но сталкиваются с неприятными симптомами и сомнениями относительно правильного подхода. Именно поэтому важно понимать, как безопасно и постепенно менять свои привычки, чтобы избежать стресса для организма, пишет eatthis.com.

Эксперты по здравоохранению отмечают: худший способ бросить кофе – это резкий и полный отказ. Специалисты из Cleveland Clinic объясняют: "Резкое прекращение употребления кофеина часто приводит к абстинентному синдрому. Человек может снова вернуться к кофе, газированным напиткам или даже обезболивающим с кофеином, чтобы снять симптомы. В результате формируется замкнутый круг зависимости".

Специалисты также подчеркивают, что отказ от кофеина не является лёгким. В исследованиях, опубликованных в журнале Journal of Caffeine Research, отмечается, что многие люди продолжают употреблять кофеин только для того, чтобы избежать неприятных симптомов. Среди них – головная боль, усталость, тошнота, раздражительность и проблемы с концентрацией. Как объясняют в Cleveland Clinic: "Избежание симптомов абстиненции является одной из самых распространенных причин, почему люди продолжают употреблять кофеин".

Интенсивность симптомов зависит от количества кофеина, которое человек потребляет ежедневно. Обычно они появляются через 12-24 часа после последней чашки кофе и могут длиться от двух до девяти дней. Однако некоторые пользователи в сети отмечают, что этот период может быть значительно длиннее и индивидуальным.

Если вы все же хотите отказаться от кофе, врачи из Cleveland Clinic советуют делать это постепенно. Лучшая стратегия – ежедневно уменьшать количество кофеина, пока вы не дойдете до нуля. Сначала стоит сокращать объем кофе, чая, энергетиков и газированных напитков. Далее – постепенно переходить с обычного кофе на бескофеиновый, чередуя их, а со временем полностью заменить обычный кофе. Такой процесс в течение двух-трех недель помогает избежать резких симптомов отмены.

