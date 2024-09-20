Какие фрукты могут вызвать мигрень: новое исследование раскрыло 9 опасных продуктов

Если вы, как и многие другие, любите есть свежие фрукты летом, это здорово. Однако, когда речь идет о таинственных причинах мигрени, исследователи из Бразилии решили проверить, могут ли определенные фрукты провоцировать приступы у людей, склонных к сильным головным болям.

Они определили девять фруктов, которые лучше избегать людям с повышенной чувствительностью к мигрени. Издание eatthis.com опубликовало список этих фруктов в порядке частоты случаев мигрени, вызванных ими.

Специалисты провели исследование влияния фруктов на возникновение мигрени, опираясь на данные, что некоторые продукты питания могут быть провокаторами этого заболевания, хотя механизмы их действия еще до конца не выяснены. Кроме того, ранее было изучено влияние запахов на мигрень. Одно из предыдущих исследований установило, что духи, краска, бензин и отбеливатель являются основными запахами, которые вызывают мигрени.

Целью нового исследования стало изучение влияния ароматных продуктов, которые мы регулярно употребляем в пищу, на мигрень. В аннотации к исследованию указано, что некоторые продукты имеют доказательства их влияния на патогенез мигрени, поскольку они могут способствовать воспалению мозговых оболочек, расширению сосудов и влиять на обмен глюкозы в мозге. Это означает, что определенные продукты могут вызвать мигрени из-за их способности воздействовать на воспалительные процессы в нервной системе, расширять сосуды (влияющие на кровяное давление) и изменять метаболизм сахара в мозге.

Еще один вопрос, который исследователи исследовали – это время, которое проходит от употребления фруктов до начала головной боли. В результате они проанализировали данные почти 4000 пациентов с мигренью и более 1100 человек с головной болью. Интересно, что у 40,3% пациентов с мигренью мигрень начиналась через 8-90 минут после употребления одного из этих фруктов, которые расположены по частоте их воздействия:

арбуз (29,5%)

маракуйя (3,73%)

апельсин (2,01%)

ананас (1,52%)

виноград (0,51%)

банан (0,46%)

огурец (0,43%)

ацерола (0,25%) (фрукт, похожий на вишню, распространен в южных регионах мира)

папайя (0,25%)

Наибольшее влияние на начало мигрени оказал арбуз – он оказался самым частым "виновником" среди исследуемых фруктов. Для многих людей, страдающих мигренью, эта информация может стать поводом для изменения рациона в надежде на облегчение симптомов. В то же время, это исследование является приятной новостью для тех, кто не страдает мигреней: у пациентов с головной болью ни один из фруктов не вызывал приступов.

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