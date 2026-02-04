Какие напитки стоит ограничить после 50 лет: советы диетологов

После 50 лет организм становится более чувствительным к ежедневным пищевым привычкам, в частности к тому, что мы пьем. Обмен веществ замедляется, а риск сердечно-сосудистых, метаболических и почечных заболеваний постепенно возрастает.

Видео дня

Именно поэтому даже привычные напитки могут начать влиять на самочувствие сильнее, чем раньше. Диетологи объясняют eatthis.com, от каких популярных вариантов стоит отказаться или по крайней мере существенно ограничить их в рационе.

Специалисты советуют сочетать сбалансированный рацион с умеренной физической активностью – например, быстрой ходьбой не менее 150 минут в неделю. Но не менее важно понимать, что именно стоит убрать из ежедневного меню. По словам медиков, контроль над потреблением определенных напитков помогает уменьшить количество сахара в рационе и снизить риски развития хронических болезней.

Кока-кола

С возрастом вопрос потребления сахара становится особенно актуальным, а обычная кока-кола – один из лидеров по его содержанию.

"Я бы рекомендовала людям старше 50 лет избегать употребления обычной кока-колы. Как и вся газировка, кока-кола содержит много сахара. Хотя некоторое количество сахара допустимо, сладкие напитки, такие как газировка, как правило, добавляют опасное количество сахара в наш рацион. Весь этот сахар может вызвать сердечные заболевания и другие проблемы со здоровьем", – говорит диетолог Мелани Бец.

Эксперт также обращает внимание на менее очевидную проблему: сладкие газированные напитки могут способствовать образованию камней в почках.

"Обычная кока-кола, большинство фруктовых соков, пунш, сладкий чай и другие сладкие напитки могут вызвать образование камней в почках. Вероятность образования камней в почках возрастает с возрастом, поэтому это может быть дополнительной мотивацией избегать этих сладких напитков", – говорит она.

Фруктовые соки

Цельные фрукты – это клетчатка, витамины и антиоксиданты. А вот соки, даже "натуральные", имеют совсем другое влияние.

"Фрукты в своем натуральном виде очень питательны, богаты клетчаткой и мощными антиоксидантами. Но, к сожалению, фруктовые соки исключают все питательные вещества и минералы из фруктов и заменяют их кучей сахара и калорий, что безусловно вредно для людей старше 50 лет", – говорит диетолог Клара Лоусон.

Даже если сахар в составе натуральный, его количество в стакане сока часто превышает безопасные пределы.

Десертные кофейные напитки

Обычный черный кофе в умеренном количестве может быть частью здорового рациона. Проблема возникает тогда, когда к нему добавляют сиропы, сливки, взбитые топинги и другие сладкие составляющие.

"Обычная чашка кофе с ограниченным количеством сахара полезна для здоровья, но кофейных напитков с добавлением сливок, взбитых топингов и сахарных сиропов следует избегать пожилым людям. Изысканные версии кофе превышают рекомендуемую суточную норму потребления сахара и повышают риск развития метаболических заболеваний", – говорит Лоусон.

Белое вино

Алкоголь после 50 лет также требует более внимательного выбора. По словам специалистов, дешевые белые вина часто содержат повышенное количество сахара и сульфитов.

"После 50 лет тем, кто употребляет алкоголь, стоит рассмотреть возможность перехода с белого вина на красное", – говорит консультант по клинической медицине Лиза Ричардс.

Она объясняет, что красное вино известно содержанием антиоксидантов, в частности ресвератрола, который помогает бороться со свободными радикалами.

"Однако не следует слишком быстро игнорировать белое вино из-за отсутствия аналогичных преимуществ. Хотя антиоксиданты могут не содержать ресвератрола, многие белые вина все равно содержат высокое содержание антиоксидантов", – добавляет Ричардс.

Специалисты отмечают: ключевое значение имеет не только тип напитка, но и его качество и умеренность в потреблении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие напитки ускоряют старение организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.