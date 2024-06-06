Какие овощи и фрукты можно есть без кожуры без проблем для здоровья

Различные овощи и фрукты содержат разные питательные микроэлементы, причем некоторые из них находятся даже в кожуре. Но не все овощи и фрукты можно употреблять неочищенными.

Следует помнить, что некоторые шкурки могут быть проблемой для пищеварения, другие же, напротив, съедобны и питательны. OBOZ.UA напоминает об овощах и фруктах, которые следует есть без кожуры, чтобы открыть множество преимуществ для здоровья.

Манго

В манго кожура содержит достаточно много питательных веществ, включая каротиноиды, полифенолы и омега-3 жирные кислоты. Однако приготовление манго смягчает кожуру, делает ее приятной по вкусу и насыщенной питательными веществами. Подумайте о том, чтобы включить целые манго в свои кулинарные произведения или поэкспериментировать с маринованными огурцами, изготовленными из нарезанных неочищенных манго, чтобы получить дополнительную питательную ценность.

Картофель

Не стоит забывать, что, очистив картофель от кожуры, вы потеряете ценные питательные вещества. Попытайтесь оставить кожуру нетронутой, когда готовите жареный картофель или картофельный салат, чтобы улучшить вкус и текстуру. Кроме того, переработайте очищенную кожу, обжарив ее в масле, создав отличную и питательную закуску, минимизирующую пищевые отходы.

Киви

Согласно результатам проведенных исследований, потребление кожуры киви втрое увеличивает содержание клетчатки по сравнению с потреблением только мякоти. Это обеспечивается благодаря уникальной текстуре и значительному увеличению потребления клетчатки и витамина С. Диетологи советуют открыть для себя пищевые преимущества, скрытые в кожуре киви.

Морковь

В этом овоще равномерно распределяются питательные вещества между мякотью и кожурой. Однако такие микроэлементы, как фитонутриенты более концентрированы в коже. Соблюдение баланса между очищенной и неочищенной морковью гарантирует вам максимальную пользу для здоровья.

Гуава

По вкусу фрукт гуава напоминает прекрасную смесь клубники и груши, а ее кожица содержит много антиоксидантов, витаминов, клетчатки и минералов. Потребляя кожуру, вы превращаете простую закуску в источник питательных веществ.

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