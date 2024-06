Какие популярные напитки могут навредить вашему здоровью: лучше не злоупотребляйте ими

Когда речь заходит о том, чтобы стать здоровее, большинство людей начинают с тщательного изучения того, что есть на их тарелке. Однако то, что находится в вашем стакане, может нанести такой же вред вашему общему самочувствию.

Причем не только алкоголь может нанести вред вашему здоровью. Многие напитки, которые вы пьете каждый день, могут способствовать серьезным заболеваниям, от повышения риска диабета 2 типа до повышения вероятности перелома кости. Узнайте, какие популярные напитки могут причинить длительный вред вашему организму, по мнению экспертов, пишет Eat This Not That.

Энергетические напитки

Хотя энергетические напитки могут подбодрить вас, когда вы чувствуете вялость, высокое содержание кофеина в них может фактически ухудшить вашу усталость в долгосрочной перспективе.

Кроме негативного влияния на ваш сон, кофеин "также угнетает выработку коллагена в вашей коже, что приводит к преждевременному старению кожи с большим количеством морщин"

Протеиновые коктейли

Протеиновый коктейль после тренировки может принести вашему организму больше вреда, чем пользы.

Если вы ежедневно злоупотребляете белком, это может также перегрузить ваши почки.

Темные газированные напитки

Газированная вода имеет довольно плохую питательную репутацию, но употребление темной газировки может иметь непредвиденные последствия для вашего здоровья, кроме добавления пустых калорий в ваш рацион.

Зельцеры с натрием

Хотя большинство неприправленных зельцеров содержит мало питательных веществ, некоторые из них являются скрытым источником натрия, что может иметь серьезные последствия для вашего здоровья.

Фруктовый сок

То, что в его названии есть слово "фрукты", не означает, что пьющий сок полезен.

Кроме высокой калорийности и сахара, "поскольку фруктовый сок находится в жидком виде, он проходит большую часть процесса пищеварения и всасывается непосредственно в кровь, где может вызвать скачки сахара в крови и резистентность к инсулину", — объясняет Хизер Хэнкс. , MS, диетолог Instapot Life.

Сладкий чай

В несладком виде некоторые виды чая могут быть полезным источником антиоксидантов. Однако сладкий чай, часто содержащий огромное количество сахара и кофеина, может иметь серьезные вредные последствия для вашего здоровья.

Кофе подслащенный

Если вы пьете подслащенный кофе, возможно, вы получаете больше энергии, чем ожидалось. Большой карамельный фрапучино может содержать около 500 калорий.

