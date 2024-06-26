Какие популярные продукты вызывают пищевые заболевания: новое исследование

Если вам нравится перекусывать сухофруктами между основными приемами пищи, хватать горсть семян или орехов на ходу или добавлять мюсли в йогурт, вы относитесь к поклонникам продуктов с низким содержанием влаги. Несмотря на их популярность и вкус, в последнее время выяснилось, что эти продукты могут являться переносчиками вредных патогенов, таких как сальмонелла.

По данным The Journal of Food Protection, сальмонелла очень распространена в продуктах с низким содержанием влаги и может выживать там длительное время из-за ненадлежащих санитарных условий, неисправного оборудования и недостаточного контроля ингредиентов. Об этом пишет издание eatthis.com.

В 2020 году в Международном журнале пищевой микробиологии было опубликовано исследование, на которое ссылается IAFNS. Ученые изучали присутствие Salmonella и Listeria monocytogenes на таких продуктах, как сушеная клубника, яблоки, изюм, фисташки и шоколад.

В исследовании использовались два новых метода дезактивации: один с применением ультрафиолетового излучения, озона и перекиси, а другой с применением этанола. По данным IAFNS, оба эти метода дезактивации могут оказать важное влияние на будущее пищевых инфекций.

Еще одно исследование, поддержанное IAFNS, также опубликовано в Международном журнале пищевой микробиологии. Вместо того чтобы иметь дело с тактикой дезактивации, это исследование глубже изучало температуру выживания Listeria monocytogenes на таких вещах, как изюм и сушеная клубника.

Исследование показало, что хранение продуктов при температуре 23 градуса Цельсия (около 73 градусов по Фаренгейту) помогает инактивировать бактерии. Однако при 4 градусах Цельсия (или 39 градусах по Фаренгейту) Listeria monocytogenes могут выживать длительное время.

А исследование 2022 Applied and Environmental Microbiology показало, что многие следы сальмонеллы на сухофруктах не оказываются культурами, даже если они были жизнеспособными.

Эти исследования перспективны для безопасного будущего, когда дело доходит до болезней и инфекций, передаваемых через пищу. Мы можем уменьшить влияние этих вредителей, если избегать продуктов с низким содержанием влаги.

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