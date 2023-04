Какие привычки мешают избавиться от жира на животе: ответ диетологов

Каждый человек стремится быть красивым и здоровым. На самом деле, одно без другого невозможно, ведь все в организме связано между собой. В борьбе за красоту мы чаще всего стараемся достичь эталонных форм и прилагаем много усилий по борьбе с избыточным весом. Питьевой режим, консультации специалистов по питанию, активный образ жизни – все это должно привести к желаемому результату. Однако иногда избавиться от жировых отложений бывает достаточно сложно.

Видео дня

Часто больше всего лишнего жира накапливается на животе, и худеет эта часть почему-то медленнее других. Мы не задумываемся, что же действительно мешает нам достичь идеальной фигуры. Издание Eat This, Not That! назвало основные вредные привычки, от которых нужно избавиться.

Диетологи уверяют, что на самом деле можно терять жир на животе автоматически. Для этого необходимо скорректировать свой образ жизни и соблюдать его.

Отдыхайте полноценно

Известно, что для полноценного отдыха и правильной работы организма необходимо спать 7-9 часов в сутки. К сожалению, в безумном ритме современной жизни не все соблюдают это правило, не задумываясь о возможных последствиях.

Исследования доказали, что кроме общего ущерба организму хроническое недосыпание может быть связано с абдоминальным ожирением, то есть чрезмерным отложением жира в районе живота. Если вы никак не можете похудеть, обратите внимание на количество и качество отдыха.

Соблюдайте правильное питание

Лучшая диета – та, которую вы смогли сделать способом своей жизни и соблюдаете постоянно. Только в этом случае можно получить лучшие результаты и сохранить их надолго. Не стоит впадать в крайности, например потреблять только низкокалорийные продукты или белок или полностью отказываться от любимого лакомства. С течением времени это лишь приведет к дефициту питательных веществ, а также к срыву и перееданию и повлияет на эмоциональное состояние.

Чрезмерные тренировки тоже не на пользу организму, поскольку ему нужно время для восстановления, а повышенная активность может только привести к истощению и травмированию.

Ешьте сознательно и медленно

Употребление пищи – это не только утоление голода. К нему нужно подходить взвешенно и спокойно. Никогда не питайтесь на бегу или во время работы, ведь это мешает вам понять, что вы уже насытились. Жуйте медленно, с удовольствием, сосредоточьтесь на вкусах и ароматах, а также помните, что для ощущения сытости нужно некоторое время.

Помните о культуре питания

На самом деле, для фигуры и здоровья может быть определяющим не только то, что вы едите, но и то, как вы это делаете. С культурой питания действительно связано много ошибок. Так, отказ от завтрака или пропуск пищи замедляет обмен веществ, усиливает голод и заставляет наш организм запасать жир на животе на будущее.

В то же время, часто во время еды мы привыкли смотреть телевизор или читать, а это может привести к перееданию, ведь мы не сосредотачиваем внимание на количестве потребленного. Кроме того, время приема пищи тоже имеет значение – поздний ужин только добавляет калорий. Исследование доказывает, что ранний прием пищи увеличивает время для сжигания калорий и похудения.

Еще одним препятствием на пути к плоскому животу является постоянный просмотр кулинарных шоу. Даже созерцание вкусных блюд может вызвать излишний аппетит и заставить больше готовить или почаще перекусывать. Если вы не можете отказаться от любимых передач, контролируйте себя во время их просмотра.

Полюбите зелень

Для здорового питания мы часто сосредотачиваемся только на белках и сложных углеводах. Однако зелень содержит не меньше питательных веществ и микроэлементов и является низкокалорийной. Кроме того, благодаря клетчатке добавления ее в основные блюда поможет избавиться от жира на животе и улучшит работу кишечника.

Пейте достаточно воды

Достаточное количество жидкости необходимо организму для полноценной работы, а обезвоживание может быть опасно для жизни. Кроме того, потребление воды за некоторое время до еды приводит к уменьшению количества потребленного и лишению лишнего жира.

В то же время в 60% случаев мы склонны путать голод с жаждой, поэтому перед тем как перекусить, выпейте воды, к которой добавьте лимон или мяту для придания вкуса.

Откажитесь от сладких газированных напитков и соли

Газированные напитки содержат слишком много сахара, поэтому и мешают похудению. Ученые наблюдали за 475 участниками в течение 10 лет и пришли к выводу, что у тех, кто пил сладкие напитки, окружность талии увеличилась на 70%.

Если вы любите соленые упакованные продукты, это может быть причиной лишних килограммов. С одной стороны, соль удерживает жидкость в организме, а с другой – она нарушает биологические процессы, сигнализирующие вам о сытости. Для придания любимым блюдам вкуса вместо соли можно использовать специи или травы.

Не покупайте белого хлеба

Клетчатка – необходимый элемент для формирования здорового питания и достижения красивой фигуры. Рафинированная мука, используемая для белого хлеба, макаронных изделий, выпечки, лишена медленно перевариваемой клетчатки. В результате потребление таких продуктов приводит к повышению уровня сахара в крови, а также скачкам инсулина и накоплению жира.

Не заедайте эмоции

Иногда даже не замечая этого, мы склонны заедать негативные эмоции. В таком случае мы слишком сосредоточены на причинах переживания и не можем контролировать количество и качество потребленного. Если у тебя такая привычка, попробуй вместо еды выпить воды или жевать жвачку. Кроме того, не лишним будет проконсультироваться с врачом и найти приемлемые для вас способы успокоения и борьбы со стрессом.

Празднуйте активно, а не вкусно

У многих принято отмечать любое событие за праздничным столом. Как правило, во время таких мероприятий мы склонны употреблять много вредной пищи и алкогольных напитков. Конечно, это не может не отразиться на талии.

Попытайтесь организовать празднование на свежем воздухе: угощайте гостей овощами и фруктами или полезными закусками и предложите сыграть в теннис или поплавать в бассейне. Такой отдых положительно повлияет на вашу фигуру и здоровье.

Как видим, на успех в борьбе за красивую фигуру влияют многие факторы. Невозможно добиться успеха, полностью отказываясь от любимых блюд или не понимая сочетания продуктов. Сложно удержать результат, не избавившись от ежедневных вредных привычек или не наладив режим работы и отдыха. В конце концов, опасно находиться в постоянном стрессе из-за еды и лишних килограммов. Поэтому взвешенный и спокойный подход, правильный и активный образ жизни и соблюдение советов специалистов может гарантировать не только хорошую фигуру на долгие годы, но и улучшение общего здоровья.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о свойствах имбиря и перца чили. Ученые отметили, что с помощью острых специй можно бороться с висцеральным жиром.