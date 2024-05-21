Какие продукты и профилактические советы помогут снизить кислотность желудка

Повышенная кислотность, научно известная как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), является распространенной проблемой пищеварения, которая вызывает чувство жжения или боль в груди из-за попадания желудочного сока в пищевод. Это состояние часто провоцируется плохими пищевыми привычками, такими как длительные перерывы между приемами пищи, потребление жирной пищи и курение. News Bytes поделился советами и продуктами питания, которые помогут уменьшить кислотность и предотвратить ее возникновение.

Базилик

Известный своими успокаивающими свойствами, базилик может помочь при повышенной кислотности. Потребление нескольких листочков растения натощак стимулирует желудок вырабатывать больше слизи во внутренней оболочке. Это помогает предотвратить воздействие кислоты на стенки органа и облегчает симптомы изжоги.

Бананы

Бананы с высоким содержанием клетчатки очень полезны для пищеварения. Они богаты калием, магнием и другими важными витаминами, что делает их отличным антидотом против чрезмерной выработки кислоты. Начиная свой день с двух бананов, вы поможете своему желудку поддерживать надлежащий уровень рН.

Пахта

Холодная пахта творит чудеса для здоровья желудка и пищеварения. Она содержит молочную кислоту, которая помогает нейтрализовать избыток желудочной. Каждый раз, когда вы употребляете тяжелую или острую пищу, выпивайте стакан пахты, чтобы снизить вероятность возникновения повышенной кислотности и других проблем с пищеварением.

Семена фенхеля

Для улучшения пищеварения рекомендуется погрызть семена фенхеля или выпить их после еды. Они содержат анетол - соединение, которое успокаивает желудок и предотвращает такие проблемы, как вздутие живота, газы и желудочные спазмы.

Профилактические советы

Хотя лекарства могут принести облегчение, очень важно сосредоточиться на профилактических мерах. Следуя этим советам, вы можете уменьшить вероятность возникновения изжоги:

1) Избегайте больших перерывов между приемами пищи, добавьте здоровые перекусы в течение дня.

2) Не ложитесь сразу после приема пищи, особенно тяжелой.

3) Ограничьте потребление горячих напитков.

4) Избегайте ношения тесной одежды, поскольку она может препятствовать правильному пищеварению.

5) Регулярно занимайтесь йогой или физическими упражнениями, чтобы поддерживать здоровую пищеварительную систему.

6) Бросьте курить.

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