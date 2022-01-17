Какие витамины необходимы для глаз: диетологи раскрыли секрет

Зрение – один из важнейших органов чувств человека, без которого невозможно представить полноценную жизнь. Глаза – орган, который для правильного функционирования нуждается в уходе и многих витаминах и питательных веществах. Забота о здоровье глаз – ежедневная задача и лучший вклад в свою качественную и разноцветную жизнь. Одним из условий сохранения зрения является сбалансированное питание.

К сожалению, серьезные офтальмологические заболевания (глаукома, миопия, астигматизм и т.п.) не вылечить только правильной диетой, однако вещества, получаемые из пищи, однозначно могут влиять на здоровье глаз. OBOZREVATEL проанализировал медицинские исследования и сделал подборку основных витаминов, необходимых для ясного зрения, и содержащих их продуктов.

Он играет ключевую роль в здоровье наших глаз, поскольку поддерживает роговицу – внешнюю оболочку глаза. Также витамин помогает нам видеть в условиях малейшего освещения. Исследования свидетельствуют, что рацион с высоким содержанием витамина А помогает предотвратить катаракту и возрастную дегенерацию зрения.

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Для пополнения уровня витамина в организме следует обязательно включать в меню сладкий картофель, листовые зеленые овощи, перец и тыкву.

Ученые утверждают, что окислительные процессы, возникающие на основе дисбаланса антиоксидантов и свободных радикалов, оказывают негативное влияние на глаза. Витамин Е может предотвратить это.

Чтобы поддерживать правильное содержание витамина в организме, необходимо, чтобы на вашем столе были орехи, семена и растительные масла. Хорошим источником витамина также является авокадо, лосось и зеленые овощи.

Лимон, апельсин, грейпфрут, брокколи, сладкий перец и капуста – лучшие источники витамина С. Будучи сильным антиоксидантом, он защищает глаза от воздействия свободных радикалов, а также способен снижать риск катаракты.

Так, исследование показало, что ежедневное потребление свыше 490 мг витамина С снижало развитие катаракты на 75% по сравнению с меньшей дозировкой.

Ученые исследовали влияние витаминов группы В на здоровье глаз. Так, было установлено, что совокупность витаминов В6, В9 и В12 способна снижать уровень гомоцистеина в организме, который в свою очередь связывают с воспалением и повышенным риском возрастной дегенерации желтого пятна.

Еще один витамин группы В (В2), более известный как рибофлавин, может снижать окислительное воздействие свободных радикалов и предотвращать катаракту. Так, исследование подтвердило снижение риска катаракты на 31-51% у участников эксперимента, которые включали в свой рацион 1,6 – 2,2 мг рибофлавина ежедневно.

Пополнить запас указанных витаминов можно из говядины, жирной рыбы (тунец, лосось, форель), злаков, йогурта, яиц, печени и субпродуктов.

Основная функция ниацина – превращение пищевых продуктов в энергию. Некоторые исследования показали, что именно этот витамин может помочь в предотвращении глаукомы – состояния, при котором повреждается зрительный нерв. Добавьте в свой рацион рыбу, бобовые, грибы, арахис, мясо птицы и говядину и ваши глаза будут здоровее.

Омега-3 – это полиненасыщенные жиры. Кроме того, они влияют на формирование клеток глаза, а также могут играть роль в предотвращении диабетической ретинопатии. Ученые утверждают, что необходимый уровень жиров приносит пользу людям с синдромом сухого глаза, увеличивая выработку слез.

Пополнить запасы полезных жиров можно из рыбы, сои, семян, орехов, рапсового и оливкового масел.

Эти витамины относятся к семейству каротиноидов, группе полезных образований, синтезируемых растениями. Именно их можно найти в желтом пятне и сетчатке наших глаз. Они помогают фильтровать опасный синий свет, защищая таким образом от поражения.

Участники эксперимента, которые в течение двух лет употребляли лютеинсодержащие добавки по 15 мг трижды в неделю, указывали на улучшение зрения.

Пользоваться добавками не придется, если вы обогатите свой рацион такими продуктами, как шпинат и капуста, которые являются природным источником каротиноидов.

Подобно ниацину, тиамин превращает пищу в энергию и участвует в правильном функционировании клеток. Этот витамин эффективно борется с катарактой. Так, исследование с участием 2900 человек показало, что диета, обогащенная тиамином, снижает риск развития катаракты на 40%.

Содержится тиамин в цельнозерновых продуктах, мясе и рыбе, иногда его добавляют в сухие завтраки, макаронные изделия и хлеб.

Воздействие экологии, сплошная цифровизация, генетическая предрасположенность могут провоцировать ухудшение зрения и различные заболевания. Глаза, как и любой орган, нуждаются в заботе и уходе. Лечение необходимо проводить под наблюдением специалистов, но даже в повседневной жизни мы можем и должны обогащать наш организм витаминами и питательными веществами, которые подарят глазам облегчение и здоровье.

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