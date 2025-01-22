Какой кофе не следует пить: напиток, причиняющий вред здоровью
Кофе — это чрезвычайно популярный напиток, который имеет яркий вкус и множество интересных свойств. Поскольку существует множество способов его приготовления, важно знать, какой кофе является самым вредным для здоровья.
По мнению диетологов, следует избегать специальных кофейных напитков с добавлением сахара и других добавок, поскольку они имеют худшее влияние на здоровье. Почему это так и каких кофеиновых напитков стоит избегать, рассказали в Eat This, Not That.
Frappucino — худший кофейный напиток
Фрапучино — это один из наименее здоровых способов употребления кофе из-за большого количества углеводов и жиров, добавляемых через добавление сиропов, сливок или топинга. Такая комбинация сахаров и насыщенных жиров вызывает чрезмерное желание к сладкому и может привести к проблемам с инсулином и метаболическим синдромом.
Последствия для здоровья
Среднее фраппе может содержать более 70 граммов сахара, что вдвое превышает суточную норму для взрослых. Это может повысить риск диабета, высокого холестерина, сердечных заболеваний и увеличения веса. Напитки с высоким содержанием сахара часто содержат много калорий, что также может привести к ожирению. Помните, что переедание сладких напитков является одним из самых вредных факторов для здоровья.
Здоровые советы
- Проверяйте этикетки на сахар и другие подсластители.
- Заказывайте маленькую порцию без печенья или конфет.
- Используйте обезжиренное молоко или растительные аналоги вместо сливок.
- Подсластители используйте экономно, отдавая предпочтение натуральным или искусственным без лишних калорий.
- Отдавайте предпочтение специям (корица, мускатный орех, ваниль).
Ранее OBOZ.UA рассказал, почему регулярное употребление кофе может иметь определенные негативные последствия для здоровья.
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