Какой кофе не следует пить: напиток, причиняющий вред здоровью

Кофе — это чрезвычайно популярный напиток, который имеет яркий вкус и множество интересных свойств. Поскольку существует множество способов его приготовления, важно знать, какой кофе является самым вредным для здоровья.

По мнению диетологов, следует избегать специальных кофейных напитков с добавлением сахара и других добавок, поскольку они имеют худшее влияние на здоровье. Почему это так и каких кофеиновых напитков стоит избегать, рассказали в Eat This, Not That.

Frappucino — худший кофейный напиток

Фрапучино — это один из наименее здоровых способов употребления кофе из-за большого количества углеводов и жиров, добавляемых через добавление сиропов, сливок или топинга. Такая комбинация сахаров и насыщенных жиров вызывает чрезмерное желание к сладкому и может привести к проблемам с инсулином и метаболическим синдромом.

Последствия для здоровья

Среднее фраппе может содержать более 70 граммов сахара, что вдвое превышает суточную норму для взрослых. Это может повысить риск диабета, высокого холестерина, сердечных заболеваний и увеличения веса. Напитки с высоким содержанием сахара часто содержат много калорий, что также может привести к ожирению. Помните, что переедание сладких напитков является одним из самых вредных факторов для здоровья.

Здоровые советы

Проверяйте этикетки на сахар и другие подсластители. Заказывайте маленькую порцию без печенья или конфет. Используйте обезжиренное молоко или растительные аналоги вместо сливок. Подсластители используйте экономно, отдавая предпочтение натуральным или искусственным без лишних калорий. Отдавайте предпочтение специям (корица, мускатный орех, ваниль).

