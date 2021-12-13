Какой необычный овощ должен обязательно быть в рационе: врачи ответили

Большинство из нас могли услышать о сельдерее, заинтересовавшись диетическим питанием, ведь при переваривании этого продукта организм сжигает больше калорий, чем в нем содержится. Однако не все знают, что, кроме этого, он не только низкокалорийный, но и полезный для всего организма овощ. От безумного ритма современной жизни, несбалансированного или нерегулярного питания чаще всего страдает желудочно-кишечный тракт : вздутие живота, запор, понос, изжога, синдром раздраженного кишечника – многим известны эти неприятные состояния.

Интересно то, что все части сельдерея обогащены питательными витаминами и минералами: полезны стебли, семена и листья. OBOZREVATEL изучил способы отладки работы желудочно-кишечного тракта с помощью необычного продукта, а также его положительное влияние на весь организм.

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О пользе овощного сока из сельдерея рассказала изданию Express специалист по работе кишечника доктор Меган Росси.

Запор и вздутие живота – частые проблемы в работе кишечника, которые вызывают боль и дискомфорт. Доктор Росси утверждает, что сок сельдерея, который получают, просто смешивая сырые овощи с питьевой водой, может помочь. Дело в том, что он содержит большие запасы клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Именно она уменьшает вздутие живота. Овощ также стимулирует выработку кислоты в желудке, что также предотвращает вздутие, однако злоупотребление большим количеством сельдерея в рационе может вызвать расстройство желудка.

Вместе с тем клетчатка увеличивает объем каловых масс и смягчает их, а питьевая вода делает их реже, облегчая процесс дефекации и предотвращая запоры.

Кроме клетчатки, сельдерей содержит запасы антиоксидантов, которые помогают защитить стенки желудка, пищевода, кишечника, прямой кишки от губительного влияния свободных радикалов, которые вызывают окисление и могут привести к воспалительным процессам. Так, издание Sage Journals опубликовало исследование, доказывающее, что стебли, семена и листья сельдерея оказывают противовоспалительное и противогрибковое действие в органах желудочно-кишечного тракта.

Пригодится этот овощ и при заболеваниях мочевыделительной системы. Причиной воспалительных процессов обычно становятся бактерии, а воспаление может распространиться на почки, мочевой пузырь или уретру. Сельдерей работает как природное мочегонное средство, позволяя увеличить объем мочи и таким образом предотвратить рост бактерий в мочевых путях. Издание ResearchGate утверждает, что существует значительное положительное влияние растительных продуктов, таких как экстракт петрушки или сельдерея при лечении некоторых видов бактерий мочевыводящих путей, однако полагаться только на растительные препараты при подозрении на бактериальное воспаление не стоит.

Длительный неправильный образ жизни и питания может привести к существенному повышению уровня липидов в крови, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Исследование, опубликованное журналом Gale, доказало, что употребление сельдерея снижает уровень "плохого" холестерина и замедляет риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Конечно, все перечисленные полезные вещества содержатся в сельдерее не в таком количестве, чтобы приравнивать его к полноценному лечению и отказываться от назначений специалистов. Однако регулярное добавление этого овоща в рацион однозначно улучшит работу желудочно-кишечного тракта и положительно повлияет на другие системы организма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению диетолога, в рационе обязательно должна быть растительная пища. Врач также рассказала, какие овощи употреблять сырыми, а какие лучше подвергать термической обработке.