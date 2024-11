Какую пользу для организма можно получить всего за 1 час прогулки

Знали ли вы, что слишком интенсивные тренировки, в частности HIIT, могут повредить митохондрии и повлиять на метаболизм? В частности, исследования показали, что ограничение таких тренировок до 90 минут в неделю может быть полезным для сохранения митохондриальной функции.

С другой стороны, упражнения в умеренном темпе, например быстрая ходьба, улучшают функцию митохондрий, что является отличной новостью для тех, кто хочет поддерживать свою физическую форму. В Eat This, Not That рассказали о преимуществах ходьбы и упражнений умеренной интенсивности, которые будут интересны тем, кто стремится поддержать здоровье упражнениями в умеренном темпе.

Накопительный эффект

Исследование показало, что даже умеренная физическая нагрузка на велотренажёре помогает активировать митохондрии, которые сжигают калории. Митохондрии превращают калории в тепло, а потому физические упражнения важны для поддержания здоровья и потери веса. Поэтому, чем больше мышц, тем больше митохондрий, сжигающих калории. Выполняйте регулярные тренировки, чтобы способствовать более эффективной потере веса.

Эффект от 1 часа тренировки

Езда на велосипеде в среднем темпе в течение часа может увеличить потребление организмом жиров и сахаров на 12-17%. Это подтверждает, что умеренные физические нагрузки могут способствовать борьбе с ожирением и диабетом, улучшая метаболизм. Кроме того, при диабете и ожирении тело теряет способность эффективно переключаться между источниками энергии, однако упражнения могут это восстановить и перезагрузить метаболические процессы.

Почему ходьбу стоит сделать привычкой

Для малоактивных людей регулярные умеренные физические упражнения должны стать частью еженедельного графика. Учтите, что разовое занятие не даст долгосрочных результатов, а потому важно сделать упражнения привычкой. Систематические тренировки помогут поддерживать физическую форму и общее состояние здоровья.

Эффективная тренировка

Для умеренной физической активности, которая повышает сердечный ритм на 50-60% выше спокойного уровня, попробуйте: быструю прогулку 3,2 км за 30 минут, 8 км на велосипеде за 30 минут, 20 минут плавания или подъем по лестнице в течение 15 минут. Эти упражнения помогут поддержать здоровье и улучшить физическую форму.

