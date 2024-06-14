Какую пользу имеет капуста для организма человека
Капуста может улучшить здоровье сердца. Также она помогает в защите костей благодаря содержанию клетчатки и витаминов.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что нужно отдавать предпочтение методам быстрого приготовления капусты, чтобы сохранить ее питательную ценность.
Польза потребления капусты:
Содержимое волокон
Употребляя капусту, человек получает больше клетчатки, которая помогает чувствовать себя насыщенным в течение длительного времени. Более того, капуста может облегчить запор, контролировать уровень глюкозы в крови, улучшить здоровье кишечника и снизить уровень холестерина.
Витамин С
Из капусты можно получить много витамина С. В частности, это антиоксиданты, которые помогают организму усваивать железо из растительной пищи, производят коллаген для заживления ран и поддерживают иммунную систему.
Низкая калорийность
Сырая капуста содержит мало калорий, поэтому может помочь похудеть.
Борьба с раком
Капуста содержит глюкозинолаты, их организм расщепляет на соединения, обладающие противораковыми преимуществами.
Укрепление костей
Содержащийся в капусте витамин К нужен для здоровья костей и свертывания крови.
Укрепление сердца
Капуста имеет противовоспалительные преимущества, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.
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