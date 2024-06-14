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Какую пользу имеет капуста для организма человека

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
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Какую пользу имеет капуста для организма человека

Капуста может улучшить здоровье сердца. Также она помогает в защите костей благодаря содержанию клетчатки и витаминов.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что нужно отдавать предпочтение методам быстрого приготовления капусты, чтобы сохранить ее питательную ценность.

Польза потребления капусты:

Содержимое волокон

Употребляя капусту, человек получает больше клетчатки, которая помогает чувствовать себя насыщенным в течение длительного времени. Более того, капуста может облегчить запор, контролировать уровень глюкозы в крови, улучшить здоровье кишечника и снизить уровень холестерина.

Витамин С

Из капусты можно получить много витамина С. В частности, это антиоксиданты, которые помогают организму усваивать железо из растительной пищи, производят коллаген для заживления ран и поддерживают иммунную систему.

Низкая калорийность

Сырая капуста содержит мало калорий, поэтому может помочь похудеть.

Борьба с раком

Капуста содержит глюкозинолаты, их организм расщепляет на соединения, обладающие противораковыми преимуществами.

Укрепление костей

Содержащийся в капусте витамин К нужен для здоровья костей и свертывания крови.

Укрепление сердца

Капуста имеет противовоспалительные преимущества, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская