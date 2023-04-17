Какую пользу может принести регулярное потребление имбиря: преимущества и предупреждения

Каждый человек знает о необходимости правильного и сбалансированного питания. Для сохранения здоровья ежедневный рацион должен состоять из полезных продуктов. Во время приготовления любимых блюд не следует забывать и о пряностях, ведь некоторые из них оказывают положительное влияние на организм. Так, чрезвычайными свойствами обладает имбирь – специя, которая не только придает пище особый вкус, но и может использоваться в лечебных целях.

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Улучшение пищеварения, уменьшение тошноты, помощь в лечении ОРВИ и гриппа – это лишь некоторые из преимуществ имбиря. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и рассказал, почему полезно добавлять имбирь в свой рацион.

Обладает лечебными свойствами

Имбирь содержит гингерол – биологически активное соединение, имеющее лечебную способность. Именно он оказывает противовоспалительное действие и может противостоять негативному влиянию действия свободных радикалов.

Влияет на вес

Обзор исследований последних лет пришел к выводу, что добавки с имбирем значительно снижают массу тела и соотношение талии и бедер у людей с избыточным весом. Это может быть связано со способностью специи повышать сокращение калорий и уменьшать воспаление.

Если вы хотите избавиться от нескольких лишних килограммов, обязательно добавляйте имбирь во время приготовления блюд.

Помогает от тошноты

Анализ многих исследований показал, что регулярное потребление нескольких граммов имбиря может помочь от различных типов тошноты, включая связанную с химиотерапией или операциями и утреннее недомогание.

Лечит хроническое расстройство желудка

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта часто проявляют себя периодическими болями и дискомфортом в верхней части желудка. Одной из причин расстройств может быть задержка опорожнения желудка. В то же время специалисты отмечают, что имбирь может ускорять процесс опорожнения.

Улучшает работу мозга

Негативное окислительное воздействие окружающей среды и хроническое воспаление могут ускорять процесс старения. Кроме того, эти факторы могут оказывать влияние на когнитивные функции и повышать риск развития болезни Альцгеймера.

Издание Be Brain Fit показывает, что регулярное потребление имбиря может улучшать память и внимание, снижает тревогу и улучшает мозговую деятельность.

Как видим, добавление в рацион простой специи может оказать большое положительное влияние на организм человека. Однако следует отметить, что при неправильном употреблении могут навредить даже полезные продукты.

В малых дозах имбирь не несет угрозы организму, однако чрезмерное его потребление (более 5 г в день) может вызвать сыпь, изжогу, газообразование, расстройства желудка и т.д. Кроме того, специя может повышать риск кровотечения, поэтому с ней следует соблюдать осторожность людям, имеющим нарушение свертывания крови.

Ежедневный рацион должен быть разнообразным и удовлетворять все потребности организма. Имбирь обогащен питательными веществами и биологически активными соединениями, способными принести пользу телу и мозгу. Именно поэтому умеренное добавление его в любимые блюда может помочь предотвратить заболевания и сохранить здоровье.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о чрезвычайных свойствах известной специи. Эксперт по детскому питанию отметила, что потребление аниса может предотвращать язву желудка, уменьшать размножение грибков и бактерий, а также облегчать симптомы менопаузы.