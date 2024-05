Калорийная мина: почему стоит отказаться от этих продуктов при похудении

Если вы ставите целью похудеть и улучшить свое здоровье, есть несколько простых советов, которые вы можете делать в течение недели. Они помогут вам питаться здоровее и сэкономят сотни и тысячи калорий.

Вы сможете не только безболезненно сэкономить калории, но и увидите разницу на весах, говорится в материале издания Eat This Not That. Это также поможет получать больше питательных веществ каждый раз, когда будете обедать.

Замените яичные белки целыми яйцами

С научной точки зрения известно, что есть целые яйца гораздо полезнее, чем есть белки. Это потому, что желтое содержит питательное вещество холин, которое борется с жиром, поэтому выбор целых яиц может действительно помочь вам снизить вес.

Замените ароматизированную овсянку несладкой

Не стоит забывать, что ароматизированная овсяная каша быстрого приготовления – это химическая и калорийная мина, лишенная полезных питательных веществ. Чтобы избавиться от избытка сахара и добавок, поставьте в микроволновке овсяные хлопья с небольшим количеством воды, а сверху посыпьте немного корицы, орехов и немного меда для придания вкусу.

Замените гранола орехами

Вы должны знать, что гранола почти всегда наполнена добавлением сахара. Чтобы почувствовать хруст, к которому вы хотите, без лишних калорий и сахара, вместо этого добавьте немного орехов к йогурту. А если вам нужно немного добавить сладости, кропните одну-две чайные ложки кленового сиропа или меда.

Замените варенье измельченным авокадо

Диетологи советуют вместо обычной фруктовой пасты, часто наполняемой сахаром, добавить половину авокадо поверх тоста, сбрызнуть лимонным соком и сверху положить ломтик помидора. Клетчатка зеленого фрукта и здоровые мононенасыщенные жиры, снижающие уровень холестерина, обеспечат вам сытость и насыщение до вечера, особенно если это соединить с яйцом.

Замените творог овощами

Простая замена сыра на овощи – эффективный способ вернуть натрий, жир и калории. Шпинат, помидоры и лук хорошо сочетаются с соусом, а почти любое сочетание овощей будет прекрасно смаковать в яйцах на плите.

Замените сливки органическим цельным молоком

Традиционные сливки производятся из воды, сахара, соевого масла и кукурузного сиропа, а также содержат карагенан - стабилизатор. Поэтому добавляйте небольшое количество натуральных сливок или, лучше, органическое цельное молоко и немного корицы для аромата. Содержащийся в нем кальций может помочь противостоять свойствам кофеина, снижающим кальций, и это отличный способ получить витамины A, D и B12.

Поменяйте выпечку на мафины

Одна баранка эквивалентна примерно четырем ломтикам белого хлеба, лишенного питательных веществ. Это утреннее блюдо не только чрезвычайно калорийно, но и не содержит таких питательных веществ, как клетчатка и белок. Проращенные цельнозерновые английские кексы или любые цельнозерновые кексы содержат примерно 3 г клетчатки и 4 г ситного белка.

Замените колбасу беконом

Поскольку бекон легче есть в умеренных количествах (он гораздо тоньше нарезан и впитывает меньше масла, чем колбаса), мы предлагаем заменить вашу ежедневную порцию обработанного мяса на одну полоску жареного на сковороде бекона. Он содержит только 43 калории и 3 грамма жира.

Замените сливочный суп чили

Следует избегать супов на основе сливок, а вместо этого выбирайте рецепты и консервы, в основе которых лежат пюре, овощной бульон, куриный бульон или мясо и фасоль. Это поможет уменьшить жир и, возможно, даже калории, поскольку содержит много клетчатки и белка.

Поменяйте бурито на миски

В зависимости от размера лепешки этот продукт на основе муки может содержать до 470 калорий и 98 граммов углеводов в вашем заказе. Чтобы получить вкус, к которому вы хотите, но не переборщите, выберите взамен пить. Заполните ее овощами, слегка ешьте рис и выбирайте сальсу вместо сметаны, чтобы обеспечить здоровую пищу.

Вместо мучной лепешки используйте кукурузный корж.

Но если вы все же не можете отказаться от лепешки, отдавайте предпочтение кукурузному. В них вдвое меньше калорий и вдвое больше клетчатки, чем в мучных аналогах.

Замените майонез хумусом

Вам следует серьезно подумать о том, чтобы отказаться от майонеза, ведь столовая ложка этого продукта содержит 95 калорий и 10 г жира. Здоровая альтернатива – хумус, содержащий 25 калорий, 1,4 г жира и 1,2 г белка на столовую ложку. Кроме того, он придает вашему блюду гораздо больше вкуса, чем простой майонез.

Замените картофель фри на гарнир к салату

Небольшой заказ, который вы берете с гамбургером в McDonald's, добавляет в ваше блюдо 230 дополнительных калорий. Поэтому лучше замените гарнир с салатом. Ведь салат вместо заказа жареных блюд почти всегда будет более разумным выбором.

Замените обезжиренную заправку на обычную

В салатах обычно много витаминов A, D, E и K – это отличные жирорастворимые витамины. Если вы действительно не можете справиться с мыслью о полножирной заправке, ищите такую с низким содержанием сахара. Ведь производители изымают жир из своих продуктов, они, как правило, добавляют в рецепт сахар, чтобы компенсировать вкус.

Замените чипсы фруктами, овощами или попкорном

С точки зрения питательности, чипсы не приносят много пользы. Кроме того, есть гораздо более здоровые и сытные варианты, которые намного меньше калорий. Маленькая морковь, фрукты и попкорн (полезный цельнозерновой продукт) – все это лучшее для вас, которое мы одобряем.

Замените нежирный творог козьим

Известно, что полножирные молочные продукты более калорийны, они также более сытны. В то же время, нежирные молочные продукты часто наполнены добавками и консервантами. Чтобы получить максимальную отдачу от своих калорий, выбирайте свежий козий творог или фету. Они содержат конъюгированную линолевую кислоту (CLA), тип жира, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака и может помочь вашему организму сжигать больше жира.

Поменяйте конфеты на домашнюю шоколадную смесь

Не увлекайтесь шоколадом, а лучше употребляйте его в пищу одним из многих ингредиентов, а не главной пищей. Это позволяет включать много питательных веществ, экономя калории и все еще получая сливочный сладкий вкус. Сочетайте обычный попкорн с сырыми орехами, а также несладкие сухофрукты и чипсы с темным шоколадом.

Обменяйте картофельные чипсы на чипсы Джикама или Кале

Для тех, у кого большая соль, отказаться от чипсов может показаться почти невозможным. Но с таким количеством отличных альтернатив микросхем, это не так. Чтобы взглянуть на ситуацию в перспективе, пакет Lay's размером с закуску содержит 160 калорий, 10 г жира, 1 г клетчатки и 2 г белка.

Пакетик чипсов джикама такого же размера содержит только 100 калорий и 1,5 г жира, а также содержит впечатляющие 5 г клетчатки и 2 г белка, что делает его явным победителем. Несмотря на то, что они совсем не похожи на классические картофельные чипсы, чипсы из капусты также разумная и вкусная альтернатива.

Замените хумус и питу на хумус и овощи

Следует помнить, что пита не очень отличается от белого хлеба. Поэтому откажитесь от хлеба и наслаждайтесь хумусом во время перекуса со свежими овощами. Они гораздо менее калорийны и обеспечивают широкий спектр питательных веществ, необходимых вашему организму.

Откажитесь от мафинов для круассанов

Нередко на полдник вы употребляете напиток и пирожным. Однако вы сэкономите около 250 калорий, отведав круассан вместо булочки.

Замените фруктовые напитки целыми фруктами

Целые фрукты гораздо более полезны, ведь содержат больше клетчатки (питательное вещество, которое может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает контролировать вес) и меньше калорий, чем сок. Поэтому пробуйте свежие фрукты.

Откажитесь от обыкновенной говядины вместо травяного корма

Обращайте внимание на выбор мяса, ведь говядина, выращенная на травах, от природы более песня и имеет меньше калорий, чем обычное мясо. Специалисты говорят, что мясо, выращенное травой, также содержит более высокий уровень жирных кислот омега-3, которые, как было показано, снижают риск сердечных заболеваний.

Замените суши-роллы сашими

При употреблении сашими – сырой рыбы без риса – вы сократите калории и откажетесь от пустых углеводов. Совместите бурые (дикий желтохвостый тунец) или сашими из дикого лосося с порцией эдамаме или салата из морских водорослей для полноценного, сытного и ароматного блюда.

Замените рис цветной капустой

Вместо риса можно употреблять цветную капусту, которая имеет очень низкое содержание углеводов и низкую калорийность. Натерев чашку цветной капусты вместо высокоочищенного белого риса с дефицитом питательных веществ, вы сэкономите 145 калорий.

Замените обычный корж пиццы на тонкий

Большинство вреда пиццы кроется в корочке, потому что эта часть практически не содержит питательных веществ. И это потому, что они готовятся из рафинированной белой муки, которая повысит ваш уровень инсулина. Поэтому выбирайте тонкую корочку, а не обычное, глубокое блюдо или пирожное с начинкой.

Замените мороженое на "хороший" крем

Вместо мороженого употребляйте сливочный десерт, напоминающий мороженое, но готовящийся полностью из замороженных бананов и любых добавленных начинок. Для приготовления просто добавьте два замороженных банана в блендер со столовой ложкой несладкого какао-порошка и перемешивайте, пока не достигнете кремообразной консистенции мягкого мороженого. Переложите ложкой в миску и заморозьте примерно на 15 минут.

Откажитесь от молочного шоколада вместо черного

Более распространенные в темном шоколаде, чем в молочном, флаванолы – это питательные вещества растительного происхождения. Флаванолы в какао помогают снизить АД, улучшают приток крови к мозгу и сердцу и борются с повреждением клеток. Однако слишком много чего может привести к увеличению веса, поэтому будьте очень осторожны относительно контроля порций.

Поменяйте формы для кексов

Специалисты говорят, что вам не нужно отказываться от любимых десертов ради похудения, а просто употребляйте в меру. К примеру, вместо того, чтобы готовить порцию брауни на сковороде, готовьте их в формочках для кексов с предварительно разделенными порциями. А еще лучше, когда вы приготовите порцию лакомства в формочках для кексов, подождите, пока они остынут, извлеките их, положите каждый в небольшой пакет на молнии и поставьте в морозилку. В большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы удержать вас от возвращения за новыми.

Замените сахар корицей

Если вам нужен сахар, вы можете получить отличный вкус с другими продуктами. Специи – отличный способ сделать это. Использование таких специй, как корица или мускатный орех, вместо чрезмерного количества ненужного сахара – отличный способ получить вкус без лишних калорий.

Замените сахар яблочным пюре

При приготовлении тортов, пирожных или печенья, вы можете заменить сахар несладким яблочным пюре в соотношении 1:1. Одна чашка сахара содержит более 770 калорий, тогда как такое же количество несладкого яблочного пюре содержит всего 100.

Поменяйте конфеты на органические продукты

Не стоит забывать, что купленные в магазине резинки – это не что иное, как желатин, смешанный с сахаром и пищевым красителем. Потому, разумеется, они далеко не питательны. Но вы можете приготовить жевательные конфеты самостоятельно или приобретите фруктовую пластину, изготовленную исключительно из фруктов и овощей.

