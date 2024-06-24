Каперсы и их роль в улучшении здоровья: что нужно знать
Каперсы наиболее популярны в средиземноморском регионе, их используют в качестве ингредиента в приготовлении других блюд. Важно отметить, что у них есть несколько питательных веществ и растительных соединений, которые могут принести пользу здоровью человека.
Об этом сообщили в health. Эксперты поделились пользой потребления каперсов.
Содержание необходимых питательных веществ
Каперсы низкокалорийны, но содержат витамины и минералы. Более того, они являются хорошим источником меди, которая необходима для образования эритроцитов, роста и развития, метаболизма, производства энергии, синтеза нейромедиаторов и т.д.
Витамин К играет немаловажную роль в укреплении костей, сердца, также он нужен для нормального свертывания крови.
Источник кверцетина
Каперсы содержат вещества, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, речь идет о полифенольном соединении кверцетина.
В свою очередь кверцетин помогает защитить клетки от окислительного повреждения, что приводит к снижению риска хронических заболеваний. Более того, он оказывает противораковое, противодиабетическое и противовирусное действие, а также может защитить от возрастных заболеваний.
Снижение уровня липидов в крови
Употребление большого количества каперсов поможет снизить высокий уровень липидов в крови. В частности, каперсы могут уменьшить всасывание холестерина в пищеварительном тракте.
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