Кардио-йога: о чем вы могли не знать и каковы ее преимущества

Если вы хотите почувствовать мгновенный эффект от тренировок, улучшить свое самочувствие и сбросить лишние килограммы, то вам нужно начать выполнять упражнения с кардио-йоги. Такое сочетание кардио-упражнений с асанами йоги выполняется быстро и привлекает больше мышц, улучшая их работу, уменьшая боли в теле и подтягивая фигуру.

Предлагаем рассмотреть больше преимуществ такой активности для организма. Как именно кардио-йога может улучшить жизнь, узнавали в OBOZ.UA.

Комплекс упражнений

Такой популярный вид тренировок является смесью традиционных практик йоги и быстрых упражнений на кардио. Такая практика помогает задействовать все основные группы мышц тела, а именно руки, грудь и ноги.

Позы для начинающих

Всего существует 2 позы для начинающих - приветствие солнца и поза ребенка. Сурья-намаскара или комплекс приветствия солнца выполняется в быстром темпе в течение 20 минут, поддерживая частоту сердечных сокращений. Упражнение Баласана, или поза ребенка, выполняется на коленях, во время которого надо сесть на пятки, повернуть тело в положение планки и повторять в течение 10 минут.

Помощь в похудении

Сочетание йоги и кардио помогает быстрее сжигать жиры и худеть. Чтобы ускорить эффект от тренировок, необходимо выполнять упражнения в течение 30 минут 5 раз в неделю, а также придерживаться низкокалорийной диеты.

Польза для здоровья

Такая йога борется со стрессом и помогает преодолевать тревожность. Также, выполняя упражнения можно развить и укрепить мышцы, удалить токсины из организма, улучшить работу сердца, увеличить объем легких и улучшить функционирование мозга.

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