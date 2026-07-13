Кардиологи назвали простую привычку после обеда, которая помогает защитить сердце

Поддерживать здоровье сердца можно не только благодаря тренировкам или правильному питанию, но и с помощью простых повседневных привычек. Кардиологи утверждают, что одно короткое действие после обеда способно положительно повлиять на кровообращение, уровень сахара в крови и общее самочувствие.

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Оно не требует специального оборудования или много времени, но может принести ощутимую пользу организму. Эксперты объяснили parade.com, почему именно эта привычка заслуживает того, чтобы стать частью ежедневного распорядка.

"Очень важно понимать наш ежедневный распорядок дня и привычки, поскольку они влияют на рацион, а также на нашу физическую активность и психическое здоровье. Кроме того, привычки, как правило, имеют свои границы, то есть они формируют культуру, в которой мы живем. Именно в рамках этой культуры мы должны поддерживать здоровый для сердца образ жизни", – говорит Шрихари С. Найду, кардиолог и профессор медицины.

По словам специалиста, большинству людей легче внедрять новые утренние или вечерние ритуалы, тогда как привычки в середине дня часто остаются без внимания.

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"Мы склонны думать о своих привычках в бинарном ключе, то есть делать что-то до работы или после работы. В этом есть смысл, поскольку именно тогда у нас больше всего времени. Однако у нас может оставаться от 10 до 12 часов в сутки, когда мы едем на работу или физически находимся на работе. В течение этого времени мы часто малоподвижны или находимся в состоянии сильного стресса", – объясняет он.

Именно поэтому трое кардиологов советуют обратить внимание на одно простое действие, которое можно выполнять после обеда даже в рабочий день.

Какая привычка больше всего помогает сердцу?

Все трое экспертов пришли к единому мнению: регулярная прогулка после обеда – один из самых эффективных способов поддержать здоровье сердца.

"Ходьба может улучшить мозговое кровообращение, укрепить сосуды и помочь избавиться от психического напряжения, которое накапливается в течение дня", – отмечает врач Брэдли Сервер.

Исследования также показывают, что даже короткие периоды физической активности улучшают кровоснабжение мозга, повышают частоту сердечных сокращений и положительно влияют на концентрацию и работоспособность.

Врач Ларс Сондергаард добавляет, что самой большой проблемой современных людей является длительное сидение.

"Длительное сидение часами за столом или в автомобиле замедляет кровообращение, что может привести к накоплению бляшек в артериях и повышению артериального давления", – объясняет кардиолог.

Почему послеобеденная прогулка настолько полезна?

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Даже 10-минутная прогулка после еды способствует лучшему контролю уровня глюкозы.

"Когда вы обедаете, ваш организм расщепляет пищу на глюкозу, что повышает уровень сахара в крови. Вставая и двигаясь, ваши мышцы активно используют эту глюкозу для получения энергии, что помогает предотвратить значительные скачки уровня сахара в крови. Со временем постоянно высокий уровень сахара в крови может повредить ваши кровеносные сосуды и нервы, в частности те, которые отвечают за здоровье сердца", – говорит Сондергаард.

Снижает вред от сидячего образа жизни

Для людей, которые большую часть дня работают за компьютером, короткие прогулки особенно важны.

"Когда вы долго сидите, кровоток замедляется, особенно в нижней части тела, и ваши кровеносные сосуды могут терять эластичность. Даже короткая прогулка улучшает кровообращение, активизирует мышцы и противодействует негативным последствиям малоподвижного образа жизни, сохраняя эластичность артерий и снижая нагрузку на сердце", – объясняет врач.

Помогает бороться со стрессом

Послеобеденная прогулка положительно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье.

"Неудивительно, что большинство людей не едят во время прогулки. Поскольку скука является одной из распространенных причин переедания, ежедневные привычки и распорядок дня, такие как прогулка, имеют большое значение", – говорит Найду.

Кроме того, движение помогает справиться со стрессом.

"Прогулки днём – это прекрасное естественное средство для снятия стресса, которое может помочь снизить его уровень. Повседневная жизнь часто может вызывать чувство усталости, умственной перегрузки или давления из-за приближающихся сроков", – отмечает Сондергаард.

Он объясняет, что стресс вызывает выброс кортизола и адреналина, которые могут временно повысить частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

"Прогулка запускает реакцию расслабления вашего тела, помогая снизить уровень этих гормонов стресса, успокоить нервную систему и уменьшить общее изнашивание сердца, вызванное хроническим напряжением. Со временем эти небольшие перерывы от стресса могут существенно улучшить общее состояние здоровья сердечно-сосудистой системы", – добавляет врач.

Врач Сервер подчеркивает, что короткая прогулка не только не снижает продуктивность, но, напротив, помогает работать эффективнее.

"Позволив себе отдохнуть от мыслей во время прогулки, вы сможете восстановить ясность ума, что будет способствовать повышению продуктивности и креативности", – говорит кардиолог.

Сколько нужно ходить?

Специалисты отмечают, что получить пользу можно даже от непродолжительной активности.

"Вам не нужно ходить в течение длительного времени, чтобы извлечь пользу из физических упражнений. Эти дневные прогулки не обязательно должны быть вашей единственной формой физической активности. Даже короткая прогулка продолжительностью пять минут может быть полезной", – говорит Сервер.

В то же время он добавляет, что чем дольше человек ходит, тем больше преимуществ получает организм.

"Чем дольше прогулка, тем больше аэробных и метаболических преимуществ мы наблюдаем в клинической практике. Наибольшее количество доказательств снижения риска развития ишемической болезни сердца имеется для 30 минут физических упражнений пять дней в неделю", – объясняет врач.

Каким должен быть темп?

Для получения положительного эффекта не нужно ходить максимально быстро.

"Вам не нужно ходить в интенсивном или изнурительном темпе. Умеренная быстрая ходьба – примерно 4,8–6,4 км/ч – является оптимальной для достижения значительных преимуществ", – говорит Сондергаард.

Он советует ориентироваться на собственное самочувствие.

"Двигайтесь со скоростью, при которой ваш пульс заметно учащается, а дыхание становится чуть тяжелее, чем обычно. Вы все равно должны иметь возможность комфортно вести разговор, не задыхаясь. В таком темпе ваши мышцы активно задействованы, кровообращение улучшается, а организм начинает эффективнее использовать глюкозу, и все это без чрезмерной нагрузки на сердце", – добавляет врач.

Что еще поможет укрепить сердце?

Кардиологи рекомендуют сочетать прогулки с несколькими полезными привычками. Прежде всего стоит выбирать сбалансированный обед. Не менее важно ежедневно бывать на свежем воздухе. Также врачи советуют выделять несколько минут для осознанного отдыха.

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