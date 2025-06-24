Кефир и сердце: как популярный напиток может изменить ваше здоровье навсегда

Сердце – один из важнейших органов нашего организма, и забота о его здоровье является приоритетом для многих людей. Современные исследования постоянно ищут новые способы поддержки сердечно-сосудистой системы.

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Один из таких способов – регулярное употребление ферментированных молочных продуктов, которые способны положительно влиять на показатели здоровья. Издание eatthis.com опубликовало последние научные открытия о полезных свойствах кефира для сердца.

Исследование, проведенное фармацевтами и физиологами из Университета Вила-Велья и Федерального университета Эспириту-Санту в Бразилии открывает новые факты. Ученые изучили состояние здоровья 48 пациентов с диагнозом "метаболический синдром" – сложное состояние, которое одновременно повышает риск развития сердечных болезней. К этому синдрому относят повышенный уровень холестерина, высокий уровень сахара в крови, лишний вес вокруг талии, повышенное артериальное давление и другие проблемы со здоровьем.

Участников исследования поделили на две группы. В течение 12 недель одна из них ежедневно потребляла кефир – жидкий ферментированный молочный напиток, похожий на йогурт и известный своими пробиотическими свойствами, в сочетании с творогом. Другая, контрольная группа, получала плацебо. Важно, что ни пациенты, ни исследователи не знали, кто именно какую жидкость потребляет.

Полученные результаты были впечатляющими. В аннотации исследования отмечается, что у тех, кто употреблял кефир, наблюдалось снижение артериального давления, уменьшение уровня сахара в крови натощак, а также падение показателей "плохого" холестерина. Кроме того, у женщин, участвовавших в исследовании, повышался уровень "хорошего" холестерина. Авторы отмечают: "Кефир также снижал риск сердечно-сосудистых осложнений в течение следующих десяти лет".

Возможно, эти результаты были усилены более ранним исследованием 2019 года, в котором было доказано, что кефир стабилизирует кровообращение у крыс, уменьшает патологическое увеличение сердца и улучшает функцию белков, регулирующих кальций. Все эти факторы играют важную роль в поддержании силы и эффективности сердечной деятельности. Ученые предполагают, что эти положительные изменения связаны с молоком, которое ферментируется зернами кефира.

Хотя может показаться невероятным, что только 12 недель потребления кефира способны обеспечить пользу для сердца на целое десятилетие. Тем, кто хорошо переносит молочные продукты, стоит попробовать добавить этот напиток в свой рацион. Например, можно использовать его в смузи.

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