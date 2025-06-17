Стоит ли пить овсяное молоко: 8 последствий его потребления

Овсяное молоко в последние годы стало популярной альтернативой коровьему, особенно среди тех, кто придерживается растительной диеты или имеет непереносимость лактозы. Однако, несмотря на свою репутацию "здорового" продукта, не все его виды одинаково полезны.

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Некоторые варианты могут содержать слишком много добавленного сахара, мало белка и даже способствовать набору веса. Издание eatthis.com рассказывает, почему стоит внимательно читать этикетки и как выбрать овсяное молоко, которое действительно будет полезным для здоровья.

Питательная ценность овсяного молока

Состав этого молока может существенно отличаться в зависимости от бренда, поэтому стоит внимательно читать этикетку.

"Бренды имеют разные рецептуры, поэтому важно внимательно анализировать информацию на упаковке", – отмечает специалист по спортивному питанию Кортни Пелитера.

Оптимально выбирать вариант без добавления сахара и обогащенный витаминами A, D и кальцием.

Как овсяное молоко влияет на организм?

Может содержать много углеводов

Уровень углеводов значительно колеблется в зависимости от производителя. По словам Пелитера, ароматизированные варианты часто содержат 15-20 г углеводов на стакан (240 мл), тогда как неароматизированные – около 10-20 г.

Сравнительные данные для 240 мл овсяного молока:

1% коровье молоко – 13 г углеводов

Несладкое соевое молоко – 12 г

Несладкое миндальное молоко – 3 г

Если вы ограничиваете потребление углеводов или имеете диабет, лучше выбирать несладкое овсяное молоко без ароматизаторов.

Источник клетчатки – но не всегда

Некоторые виды овсяного молока содержат клетчатку, хотя это характерно не для всех брендов. И это большой плюс, ведь большинство молочных и растительных напитков клетчатки не имеют.

"Бета-глюкан – тип растворимой клетчатки, содержащийся в овсяном молоке, и именно благодаря ему этот напиток выделяется среди других", – объясняет диетолог Лена Бакович.

Бета-глюкан способствует снижению уровня холестерина и глюкозы в крови, а также повышает плотность пищи, что обеспечивает более долгое ощущение сытости.

Низкое содержание белка

По сравнению с коровьим или соевым молоком, овсяное содержит меньше белка – около 3-4 г на стакан. Для сравнения, в коровьем – до 12 г.

"Белок – ключевой нутриент для поддержания мышц, регенерации клеток и ощущения сытости. Если ваше питание не обеспечивает достаточное количество белка, овсяное молоко не компенсирует эту нехватку", – отмечает Бакович.

Может содержать глютен или следы орехов

Несмотря на то, что овес – безглютеновый продукт, в процессе производства его могут загрязнить глютеном. Пелитера советует: "Выбирайте только то овсяное молоко, которое имеет маркировку "без глютена", если у вас целиакия или чувствительность к глютену".

Также стоит обратить внимание на вероятность перекрестного загрязнения: "Этот напиток может изготавливаться на оборудовании, которое также используется для орехового молока. Если у вас аллергия на орехи – проверяйте маркировку внимательно", – добавляет Пелитера.

Идеальный вариант для тех, кто не употребляет молочное

Изготовленное из воды и овса, это молоко не содержит животных компонентов и подходит для веганов, а также для людей с непереносимостью лактозы.

Около 70% населения имеют трудности с перевариванием лактозы. Поскольку овсяное молоко ее не содержит, оно помогает избежать таких симптомов, как вздутие, диарея или газообразование.

Может быть источником кальция и витаминов

Хотя натуральное коровье молоко богато кальцием и витаминами A и D, многие производители овсяного молока добавляют эти элементы искусственно.

"Если вы используете овсяное молоко вместо животного, стоит выбирать только обогащенные варианты. Иначе пользы будет значительно меньше", – подчеркивает Пелитера.

Всегда проверяйте этикетку: ищите информацию о наличии витаминов A, D и кальция, а также тщательно просматривайте список ингредиентов.

Некоторые виды овсяного молока могут резко повышать уровень сахара в крови

Овсяное молоко с большим содержанием углеводов и недостаточным количеством белка может стать причиной стремительного подъема уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для людей с диабетом. В частности, ароматизированные варианты – например, ванильное или шоколадное - часто содержат более 15 граммов добавленного сахара на порцию. Такое количество сладких добавок способно провоцировать резкие скачки сахара в крови, а недостаток белка лишь усугубляет ситуацию.

Сладкое овсяное молоко может способствовать набору лишнего веса

Добавление ароматизированного овсяного молока к кофе или каше может сделать блюдо вкуснее, но постоянное употребление таких продуктов – не лучшая привычка. Причина – лишние калории из добавленного сахара. Если регулярно употреблять сладкое овсяное молоко, это может постепенно приводить к набору веса.

Если вы пытаетесь сбросить вес или удержать его в норме, но не хотите отказываться от овсяного молока, выбирайте сорта без добавления сахара, а также обращайте внимание на те варианты, которые содержат как можно больше белка и клетчатки.

Стоит ли оставить овсяное молоко в своем рационе?

Этот напиток является хорошей альтернативой коровьему молоку для тех, кто придерживается растительной диеты или имеет непереносимость лактозы или аллергию. Однако, стоит помнить, что овсяное молоко нельзя считать идеальным источником питательных веществ – в частности, в нем мало белка.

Если ваша цель – наращивание или поддержание мышечной массы, или, наоборот, снижение веса, вам следует ориентироваться на продукты с более высоким содержанием белка. "Если в вашем рационе уже не хватает белка, регулярное употребление овсяного молока вряд ли поможет улучшить ситуацию", – отмечает Бакович.

Но если вам нравится вкус этого напитка и вы хотите иметь его под рукой, выбирайте марки без добавления сахара, которые также содержат белок и клетчатку. Такой выбор поможет оставаться сытыми дольше и лучше контролировать уровень сахара в крови.

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