Кето-диета может быть опасной: эксперты предупредили о 7 серьезных рисках для здоровья

Кетогенная диета давно завоевала популярность среди тех, кто стремится быстро избавиться от лишних килограммов. Однако наряду с потенциальной пользой она может нести и серьезные риски для здоровья, особенно при длительном или неконтролируемом соблюдении.

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Специалисты предупреждают, что резкое ограничение углеводов может повлиять на работу мозга, почек, пищеварительной системы и даже сердечно-сосудистой системы. Издание eatthis.com опубликовало семь возможных побочных эффектов кето-диеты, о которых стоит знать перед тем, как менять свой рацион.

Ухудшение концентрации внимания и ощущение "тумана в голове"

Во время кето-диеты организм переходит в состояние кетоза, когда основным источником энергии становятся жиры, а не углеводы. Хотя это способствует потере веса, мозг в течение некоторого времени может испытывать дефицит привычной для него глюкозы.

"Резкое сокращение потребления углеводов приводит к уменьшению количества доступной глюкозы для мозга, что вызывает ощущение "тумана в голове", когда вы можете чувствовать, что ваше мышление и концентрация нарушены", – говорит преподаватель по вопросам диабета, диетолог Эрин Палински-Вейд.

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Из-за этого в начале диеты человек может хуже концентрироваться, медленнее мыслить и чувствовать усталость. Если в ближайшее время вас ждет ответственная работа или деятельность, требующая максимального внимания, эксперты советуют не начинать кето именно в этот период.

Впрочем, эти симптомы обычно носят временный характер.

"Мозг способен использовать кетоны для получения энергии при отсутствии углеводов. Поскольку организм становится более эффективным в выработке кетонов, мозговой туман обычно исчезает в течение недели", – объясняет Палински-Вейд.

Снижение мышечной массы

Одна из особенностей классической кетогенной диеты – не только минимальное количество углеводов, но и относительно низкое потребление калорий. Из-за этого организм может терять не только жировые запасы, но и мышечную ткань.

"Когда потребление белка снижается до столь низкого уровня, вполне естественно, что происходит потеря мышечной массы, даже у людей, которые регулярно занимаются спортом. Часто человек не осознает, что потерял мышечную массу, потому что он так взволнован тем, что вес уменьшается", – говорит спортивный диетолог Молли Кимбалл.

Специалист советует обратить внимание на более умеренный вариант кето, в котором достаточно белка.

"Это может выглядеть как способ избежать низкого потребления белка за счет добавления таких продуктов, как рыба или греческий йогурт. Вы можете не достичь кетоза, но это не обязательно плохо. Вы всё равно, вероятно, увидите результаты", – отмечает она.

Запор и проблемы с пищеварением

Наряду с сокращением количества углеводов люди часто резко уменьшают и потребление клетчатки. Именно она содержится во фруктах, овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах и необходима для нормальной работы кишечника.

Дефицит клетчатки может привести к запорам, а если проблема длится долго – к вздутию живота, боли, геморрою или даже кишечной непроходимости.

Чтобы снизить риск таких осложнений, следует соблюдать достаточный питьевой режим и включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, но остающиеся относительно низкоуглеводными, например ягоды, авокадо или орехи.

Повышение риска образования камней в почках

Кето-диета часто сопровождается увеличением количества продуктов животного происхождения. Именно это, по словам экспертов, может негативно влиять на здоровье почек.

"Высокое потребление животных белков может повысить уровень кальция и мочевой кислоты в моче. С ростом этих показателей возрастает и риск развития камней в почках", – говорит Палински-Вейд.

Людям, у которых уже была такая проблема, стоит обсудить переход на кето-диету с врачом или диетологом. Кроме того, специалистка рекомендует ограничить употребление жирного и переработанного мяса, отдавая предпочтение рыбе, нежирной птице и яйцам.

Опасное снижение уровня сахара в крови

В некоторых случаях кетогенная диета может улучшать контроль уровня глюкозы. Однако для людей с диабетом, принимающих препараты для снижения сахара или инсулин, такая диета может быть рискованной.

Если вы принимаете лекарства для снижения уровня сахара в крови и потребляете мало углеводов, существует риск того, что уровень сахара в крови упадет до опасно низкого уровня, вплоть до гипогликемии.

Чтобы избежать серьезных последствий, эксперт подчеркивает: "Я бы не рекомендовала кето-диету или диету с очень низким содержанием углеводов человеку, который принимает препараты, снижающие уровень глюкозы, или инсулин, если он не тесно сотрудничает с дипломированным диетологом и/или консультантом по вопросам диабета".

Перепады настроения

Питание напрямую влияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Из-за недостатка углеводов у многих людей могут возникать раздражительность, быстрая утомляемость и трудности с концентрацией.

"Когда мозг получает меньше сахара из крови для выработки энергии, это может повлиять на настроение и привести к раздражительности, усталости и трудностям с концентрацией внимания", – отмечает Палински-Вейд.

Помимо физиологических причин, свою роль играют и психологические факторы. Строгие ограничения в питании могут затруднять общение во время семейных праздников или встреч с друзьями, что также негативно сказывается на самочувствии.

Повышение уровня холестерина

Классический вариант кето-диеты предполагает, что большую часть суточной энергии человек получает именно из жиров. Из-за этого у части людей может повышаться уровень холестерина.

"Если мы рассматриваем долгосрочные последствия диеты с хронически низким содержанием фруктов и овощей и более высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения, то, скорее всего, она не способствует здоровью сердца", – говорит Кимбалл.

В то же время она подчеркивает, что результаты могут быть разными: "Я не говорю, что кето-диета сама по себе вредна для уровня холестерина или здоровья сердца и сосудов, но повышенный уровень холестерина – это побочный эффект, который встречается нередко".

По словам эксперта, в то же время кето-диета может помогать контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и массу тела, поэтому оценивать ее эффективность необходимо индивидуально.

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