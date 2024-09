Кето-диета по-вегетариански: особенности и советы по питанию

Вегетарианская кето-диета может быть такой же эффективной, как и обычная, при условии, если придерживаться правильного соотношения макроэлементов в пропорциях 70-75% жира, 20% белка и 5% или меньше углеводов. Также, вегетарианская кето-диета может помочь избежать воспалительных продуктов, таких как обработанное мясо и искусственные подсластители.

Что стоит знать о веганской кето-диете, для кого она нужна и как придерживаться правильного питания? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

В чем разница между обычной и вегетарианской кето-диетой?

Традиционная кетогенная диета снижает потребление углеводов и увеличивает употребление белков из яиц, мяса, птицы и рыбы, а также жиров из оливкового масла, авокадо, орехов и семян. Вегетарианская кето-диета более сложная, поскольку она исключает многие привычные для вегетарианцев продукты. Чтобы придерживаться вегетарианской кето-диеты, нужно тщательно планировать рацион, следя за получением необходимых витаминов и питательных веществ.

Какие продукты помогут получить необходимые макроэлементы и стать основой вегетарианской диеты?

Здоровые жиры:

Орехи

Семена

Масло из орехов и семян

Авокадо

Сливочное масло

Сыр

Майонез

Масло (оливковое, кокосовое, авокадо и др.)

Кокосовые продукты

Низкоуглеводные, некрахмалистые овощи:

Лиственная зелень

Брокколи

Цветная капуста

Перец

Грибы

Брюссельская капуста

Источники белка:

Яйца

Тофу

Темпе

Сейтан (растительный белок)

Какие преимущества вегетарианской кето-диеты?

Способствует борьбе с болезнями. Кето-диета доказала свою эффективность в лечении эпилепсии и кратковременном снижении веса благодаря высокому содержанию полезных жиров, снижающих аппетит. Текущие исследования указывают на возможную пользу кето-диеты в предотвращении опухолей, улучшении выносливости, контроле уровня сахара в крови и лечении неврологических заболеваний. Однако эти результаты требуют подтверждения.

Потребление цельной, необработанной пищи. Кетогенная диета подталкивает к употреблению целостной необработанной пищи, что вместе с преимуществами вегетарианской диеты делает ее полезной для организма.

Противовоспалительный эффект. Если вы соблюдаете кетогенную диету, избегание молочных продуктов может уменьшить риск воспаления. Кроме того, вегетарианцы, не употребляющие молочные продукты, могут лучше переносить кето-диету.

Увеличение клетчатки в рационе. Сокращение потребления рафинированных углеводов и сахара поможет увеличить долю питательных продуктов в рационе, таких как темная листовая зелень. Кроме того, листовая зелень содержит меньше углеводов и больше клетчатки.

Есть ли побочное действие вегетарианской кето-диеты?

Вегетарианская кето-диета может быть еще более ограничительной, чем традиционная, из-за отсутствия источников железа и высокого содержания насыщенных жиров. Это может привести к дефициту важных нутриентов и повышению уровня холестерина. Учтите, что такая диета не подходит для детей, беременных или кормящих женщин.

Сколько времени нужно, чтобы перейти в состояние кетоза?

Время, необходимое для достижения кетоза, варьируется от нескольких дней до десяти, в зависимости от количества углеводов в рационе. Для достижения кетоза может потребоваться потреблять менее 75 граммов углеводов в день, но некоторым людям нужно еще меньше. Важно уменьшить потребление углеводов независимо от диеты, будь то вегетарианская или мясная.

Для кого нужна веганская кето-диета?

Вегетарианская кето-диета может подойти многим, но для максимального разнообразия лучше включать некоторые животные белки или жиры. Например, рыба в салате или яйца могут добавить больше вариантов в рацион.

