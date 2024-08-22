Популярная и опасная: какая диета может ухудшить ваше здоровье
Для похудения здоровый образ жизни является лучшим выбором. Однако, в стремлении улучшить свое здоровье и тело, большинство людей начинает следовать диетам, придерживаясь строгих указаний и ограничивая себя даже в полезных продуктах.
В частности, в недавнем исследовании, опубликованном в Frontiers of Nutrition, была приведена связь между кетогенной диетой и длительными заболеваниями, угрожающими жизни. Какие опасности кето-диеты были доказаны наукой и почему такой рацион может быть опасным для здоровья, рассказали в Eat This, Not That.
На что способна кето-диета
Кето-диета может частично помочь в лечении эпилепсии. Однако, научные данные не подтверждают ее эффективность в предотвращении рака, болезни Альцгеймера или болезней сердца, о которых можно услышать от сторонников такого рациона.
Риски для здоровья, которые провоцирует кето-диета
Кето-диета может повысить риск сердечных заболеваний, диабета, рака и болезни Альцгеймера, что наоборот, противоречит популярным утверждениям о пользе этой диеты. Также, кето-диета может увеличить уровень плохого холестерина и способствовать почечной недостаточности. Также, существует возможный риск дефектов нервной трубки у новорожденных при низкоуглеводной диете матери.
Диета, которая может стать катастрофой для вашего здоровья
Исследователи утверждают, что кето-диета может увеличить риск хронических заболеваний и не является более эффективной, чем другие диеты для похудения. Кроме того, употребление красного и обработанного мяса, а также насыщенных жиров, негативно влияет на здоровье, вряд ли может считаться сбалансированным выбором.
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