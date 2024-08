Популярная и опасная: какая диета может ухудшить ваше здоровье

Для похудения здоровый образ жизни является лучшим выбором. Однако, в стремлении улучшить свое здоровье и тело, большинство людей начинает следовать диетам, придерживаясь строгих указаний и ограничивая себя даже в полезных продуктах.

В частности, в недавнем исследовании, опубликованном в Frontiers of Nutrition, была приведена связь между кетогенной диетой и длительными заболеваниями, угрожающими жизни. Какие опасности кето-диеты были доказаны наукой и почему такой рацион может быть опасным для здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

На что способна кето-диета

Кето-диета может частично помочь в лечении эпилепсии. Однако, научные данные не подтверждают ее эффективность в предотвращении рака, болезни Альцгеймера или болезней сердца, о которых можно услышать от сторонников такого рациона.

Риски для здоровья, которые провоцирует кето-диета

Кето-диета может повысить риск сердечных заболеваний, диабета, рака и болезни Альцгеймера, что наоборот, противоречит популярным утверждениям о пользе этой диеты. Также, кето-диета может увеличить уровень плохого холестерина и способствовать почечной недостаточности. Также, существует возможный риск дефектов нервной трубки у новорожденных при низкоуглеводной диете матери.

Диета, которая может стать катастрофой для вашего здоровья

Исследователи утверждают, что кето-диета может увеличить риск хронических заболеваний и не является более эффективной, чем другие диеты для похудения. Кроме того, употребление красного и обработанного мяса, а также насыщенных жиров, негативно влияет на здоровье, вряд ли может считаться сбалансированным выбором.

Советы и лучший подход

