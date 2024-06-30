Классический крендель: почему выпечка полезна для здоровья

Кренделя – это выпечка, которая имеет чрезвычайную форму и вкус. Классический крендель производится из муки, воды, дрожжей и соли, иногда с сахаром.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что пищевая ценность кренделей может меняться через метод приготовления и дополнительные ингредиенты. Однако обычно 28-граммовый крендель содержит:

110–120 калорий.

22-25 г углеводов.

2-3 грамма белков.

менее 1 грамм жира,

250–500 мг натрия.

Польза потребления кренделей

Низкое содержание жира

Кренделя имеют низкое содержание жира. Поэтому они идеально подходят для людей, желающих поддерживать здоровый вес.

Отсутствие холестерина

Кренделя не содержат холестерина, поэтому они полезны для здоровья сердца. В свою очередь это может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Содержание углеводов

Крендели – это углеводы, являющиеся основным источником энергии. Поэтому врач советует их выбирать активным людям, нуждающимся в немедленном пополнении энергии.

Низкое содержание сахара

Классический рецепт кренделя включает минимальное количество сахара. Это делает их лучшим выбором по сравнению со сладкими закусками для тех, кто хочет контролировать потребление сладостей.

Порциональность

Обычно кренделя продаются порционно. Это облегчает контроль за потреблением калорий и предотвращает переедание, способствует хорошо сбалансированному питанию.

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