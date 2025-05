Клюква: преимущества и свойства ягоды в рационе

Клюква может быть не самой популярной ягодой, из-за своего терпкого и кисловатого вкуса, однако она стоит внимания благодаря своему полезному составу. Ее следует добавлять в рацион не только в виде сока или соуса, а и как ежедневный перекус.

Эта ягода богата антиоксидантами, витамином С и клетчаткой, которые поддерживают здоровье всего тела, а ее регулярное употребление может помочь снизить риск некоторых заболеваний и укрепить иммунитет. Чего стоит ожидать употребляя клюкву, рассказали в Eat This, Not That.

Польза клюквы для здоровья

Чтобы получить максимальную пользу от клюквы, лучше всего есть ее целой, поскольку именно в кожуре содержится больше всего антиоксидантов и полезных соединений. В частности, антиоксиданты в клюкве помогают снизить вред от свободных радикалов, а уникальные проантоцианидины А-типа поддерживают здоровье мочевыделительной системы и желудка. Эти же соединения могут положительно влиять на сердце, нормализуя уровень холестерина, особенно у людей с диабетом.

Как наслаждаться клюквой?

Клюква имеет более резкий вкус, но ее легко включить в рацион в виде смузи, соусов, соков или добавок. Это позволяет получить ценные соединения, не употребляя ее свежей. Чтобы получить пользу без вреда, выбирайте варианты без добавленного сахара или контролируйте его количество, поскольку лишний сахар может свести на нет оздоровительный эффект клюквы.

