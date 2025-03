Соевое молоко: как тело реагирует на употребление этого продукта

Если вы ищете альтернативу обычному молоку, обратите внимание на соевое, богато важными питательными веществами, которые отсутствуют в миндальном или рисовом молоке. Однако важно помнить о потенциальных рисках, связанных с ГМО и остатками гербицидов, которые могут присутствовать в продуктах из сои.

Видео дня

Однако, несмотря на некоторые противоречия, соевое молоко все же может быть частью вашего рациона, если употреблять его в умеренных количествах. Что стоит знать о соевом молоке и почему оно может стать незаменимой частью вашего рациона, рассказали в Eat This, Not That.

Наращивание мышечной массы

Большинство альтернатив молока имеют низкое содержание белка: например, миндальное молоко содержит лишь 1-2 грамма белка на порцию, а рисовое вообще его лишено. Зато соевое молоко является хорошим источником белка, которое содержит 7-8 граммов белка на порцию, а также обеспечивает всеми 9 аминокислотами. Это делает его отличным выбором среди растительных альтернатив молока.

Обогащение кальцием

Хотя соевое молоко обогащено кальцием, однако его биодоступность не так высока, как в молочных продуктах, что означает, что ваш организм усваивает меньше кальция. Если вы полагаетесь на соевое молоко, как основной источник кальция, добавьте в рацион другие продукты, богатые этим минералом. Это поможет обеспечить правильный уровень кальция для здоровья костей.

Снижение риска рака простаты

Соевое молоко, хоть и содержит меньше антиоксидантов, чем другие соевые продукты, является хорошим источником изофлавонов, таких, как генистеин и дайдзеин, обладающих потенциальными противораковыми свойствами. Кроме того, исследование показало, что у мужчин регулярное потребление соевого молока может снизить риск рака простаты на 70%.

Снижение артериального давления

Соевое молоко содержит генистеин, один из основных изофлавонов, который может снижать риск рака и артериальное давление. Исследование показало, что употребление двух чашек соевого молока дважды в день в течение трех месяцев может привести к значительному снижению артериального давления у людей с гипертензией по сравнению с теми, кто потреблял коровье молоко.

Облегчение пищеварения

Если вы страдаете непереносимостью лактозы, соевое молоко может стать отличной альтернативой молочным продуктам. Оно не содержит лактозы, а по питательным свойствам является ближайшим к молоку животного происхождения. Таким образом, его употребление может помочь улучшить здоровье пищеварительной системы без неприятных последствий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как организм реагирует на употребление сои.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.