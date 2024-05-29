Коэнзим Q10: преимущества для организма и источники соединения
Коэнзим Q10 (CoQ10) - это природный антиоксидант, который организм вырабатывает для содействия метаболизму в клетках. Он играет ключевую роль в производстве энергии в митохондриях, которые являются энергетическими станциями клеток.
Таким образом, CoQ10 является соединением, поддерживающим различные аспекты здоровья, а потому является незаменимым для нормальной работы организма. Что нужно знать о коэнзиме Q10 и в чем его можно найти, узнавали в OBOZ.UA.
Определение
Коэнзим Q10 естественно присутствует в сердце, печени, почках и поджелудочной железе. Это соединение помогает вырабатывать клеточную энергию, которая действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждения. Дефицит коэнзима может привести к хроническим заболеваниям.
Польза для сердца
Коэнзим Q10 может быть полезным для сердечных клеток. Исследование лиц с сердечной недостаточностью показало, что прием добавок CoQ10 улучшает функцию сердца и снижает смертность, уменьшая окислительный стресс.
Польза для кожи
Вредные факторы, в частности клеточные повреждения или гормональный дисбаланс, могут снизить увлажненность кожи и ее защиту от окружающей среды. Нанесение CoQ10 на кожу может уменьшить вред от УФ-лучей и уменьшить глубину морщин. Также, соединение предотвращает распад коллагена и эластина.
Преимущества для неврологического здоровья
Мозг особенно уязвим к оксидативному стрессу, что влияет на появление болезни Альцгеймера и Паркинсона. Исследования на животных показали, что CoQ10 может уменьшить вредные соединения, связанные с этими заболеваниями, но для подтверждения его эффективности у людей нужны дополнительные исследования.
Помощь при физической активности
Добавки с КоQ10 могут улучшить энергию в мышцах, уменьшая окислительный стресс. Исследования на подростках-пловцах показали, что КоQ10 уменьшает окислительный стресс и мышечные повреждения, а также снижает усталость, улучшая физическую работоспособность.
Источники
В продуктах CoQ10 можно найти в таких продуктах, как: соя, чечевица и арахис, а также в шпинате, брокколи и в цветной капусте. Кроме того, орехи, семена и масла, такие как соевое и рапсовое, являются дополнительными источниками CoQ10 для вегетарианцев.
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