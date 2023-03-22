Кофе и алкоголь. Как подготовить организм к переводу часов: главные советы

В ночь с 25 на 26 марта 2023 года украинцы переведут время на час вперед. Для некоторых людей этот период сопровождается стрессом, усталостью и головными болями, ведь фактически сокращается время на сон.

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Чтобы процесс перехода был не таким ощутимым для организма, эксперты советуют следовать нескольким советам, в частности, за несколько дней до перевода часов рекомендуют просыпаться на 20-30 минут раньше. Как подготовить организм к переходу на летнее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Переутомление

Перед переводом часов, в идеале – за несколько дней, следует позаботиться о том, чтобы предоставить организму больше времени для отдыха. По возможности избегайте чрезмерных физических и умственных нагрузок, вовремя ложитесь спать и выделяйте достаточное количество часов для сна.

Стресс

Снизить уровень стресса в организме помогут народные успокаивающие средства:

травяной чай

успокаивающая музыка

прогулки на открытом воздухе

Режим питания

Переход на летнее время может вызвать стресс в организме, и не следует его усугублять неправильным питанием. Исключите из рациона жирную и острую пищу. Часто при стрессе хочется чего-то сладкого – в таком случае можно съесть немного черного шоколада. Но количество употребляемых пирожных и тортиков необходимо уменьшить. Ешьте побольше овощей и фруктов.

Кофе и алкоголь

Алкогольные напитки и кофеин оказывают негативное влияние на нервную систему, могут усилить стресс и спровоцировать головокружение или плохое самочувствие.

Прогулки

Весной погода радует теплом, так что чаще прогуливайтесь и проветривайте помещение. За неделю до перевода часов рекомендуют увеличить количество пеших прогулок. Либо выполняйте легкие физические упражнения в течение 20-30 минут.

Советы водителям

Если после перевода часов вы чувствуете вялость, головную боль и усталость, следует временно не садиться за руль. Статистика говорит, что в первые дни после перехода на летнее время количество ДТП растет.

Пробуждение

И напоследок медики рекомендуют за несколько дней до перехода на летнее время ставить будильник на 20-30 минут раньше. Так организм постепенно адаптируется к переменам.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда и у кого впервые возникла идея переводить часы.

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