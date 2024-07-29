Кофе и чай снижают риск заболеваний тем, кому за 50: что говорит новое исследование

Начать день с чашки кофе или чая может быть полезно для вашего здоровья. Новое исследование показало, что эти напитки снижают риск инсульта и деменции.

В рамках исследования, опубликованного в PLOS Medicine, специалисты проанализировали потребление кофе более 365 000 участников из Биобанка Великобритании в возрасте от 50 до 74 лет с 2006 по 2010 годы до 2020 года. Исследователи изучали связь между потреблением кофе и чаем и риском инсульта и деменции, пишет eatthis.com.

Ученые учитывали такие факторы как индекс массы тела, физическую активность, употребление алкоголя и курения, диету, употребление сладких напитков, уровень холестерина и наличие таких заболеваний, как рак, диабет, сердечно-сосудистые болезни и гипертония.

В течение среднего периода исследования было установлено, что употребление 2-3 чашек кофе в день или 3-5 чашек чая в день риска инсульта на 32%, а деменции – на 28%. Эти данные сравнивали с теми, кто не употреблял столько напитков. Исследование также показало, что потребление этих напитков может оказывать положительное влияние на постинсультную деменцию.

Другое исследование, проведенное Европейским обществом кардиологов, показало, что употребление трех чашек кофе в день снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

Наслаждайтесь утренней чашкой кофе или послеобеденной чашкой чая, чтобы снизить риск инсульта и деменции с возрастом.

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