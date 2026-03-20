Кофе и диабет: какой напиток выбрать без вреда для здоровья

Контроль уровня сахара в крови зависит не только от очевидных источников сладкого, но и от ежедневных привычек, на которые мы часто не обращаем внимания. Даже любимый кофе может влиять на глюкозу больше, чем кажется на первый взгляд.

Эндокринологи отмечают: состав напитка имеет значение не меньше, чем общий рацион. Именно поэтому выбор правильного кофе может стать простым, но важным шагом к стабильному самочувствию, пишет parade.com.

"Уровень сахара в крови зависит не только от сладкого. Большинство продуктов и напитков, которые мы потребляем, могут влиять на глюкозу. Некоторые из них содержат скрытые углеводы – даже фрукты или молочные продукты", – объясняет врач-эндокринолог Диша Наранг.

И здесь стоит задуматься: ведь именно молоко часто добавляют в кофе. Конечно, отказаться от десертов легче, чем изменить привычку пить любимый напиток. Кофе помогает проснуться, поддерживает продуктивность и часто является частью ежедневного ритуала. Врач-эндокринолог не призывает полностью отказываться от кофе. Но она имеет четкую рекомендацию относительно того, какой вариант является лучшим для контроля уровня сахара.

Какой кофе стоит выбрать для стабильного уровня сахара?

Согласно исследованию 2025 года, люди, которые регулярно пьют черный кофе, имеют более низкий риск развития диабета 2 типа. И хотя многим такой напиток кажется слишком горьким, Наранг настаивает: именно черный кофе – оптимальный вариант.

"Популярные кофейные напитки могут содержать 30-50 граммов углеводов – иногда это как полноценный прием пищи. Например, большое латте включает несколько источников добавленного сахара, что значительно повышает уровень глюкозы", – говорит она.

И это имеет значение. Ведь не только добавленный, но и природный сахар (из фруктов или молока) влияет на организм.

"Любые углеводы в конце концов превращаются в глюкозу. Когда ее уровень в крови повышается, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы помочь клеткам усвоить сахар", – объясняет врач.

Это не означает, что нужно полностью исключить углеводы. Важно соблюдать баланс.

"Избыток углеводов провоцирует резкие скачки сахара и активную секрецию инсулина. Со временем это может привести к инсулинорезистентности – состояния, когда организм хуже реагирует на инсулин", – отмечает она.

Впоследствии это влияет и на поджелудочную железу.

"На момент диагностики диабета 2 типа более 50% бета-клеток уже не функционируют должным образом. Поэтому контроль уровня сахара становится сложнее", – добавляет Наранг.

Почему черный кофе – лучший вариант?

Любой кофе с добавками – молоком, сливками или сиропами – содержит дополнительные источники сахара. Это может вызвать как кратковременные скачки глюкозы, так и повышать риск развития метаболических нарушений в долгосрочной перспективе.

Черный кофе не содержит молочных продуктов. Даже небольшое количество молока добавляет углеводы, ведь в нем есть лактоза.

"Молоко содержит природный сахар – лактозу. И независимо от происхождения, он все равно влияет на уровень глюкозы", – объясняет Наранг.

Для здорового человека это может быть не критично, но людям с преддиабетом или диабетом стоит быть осторожными.

Относительно растительных сливок – ситуация не лучше. Они часто содержат добавленные жиры или сахар, поэтому перед использованием стоит внимательно читать состав.

Также черный кофе позволяет избежать добавленного сахара – в частности сиропов, которые врач называет "жидким сахаром", что быстро повышает уровень глюкозы.

Отдельно она упоминает искусственные подсластители.

"Некоторые из них, например стевия, не вызывают резкого повышения сахара, но могут влиять на микробиом кишечника и аппетит. Поэтому важно не злоупотреблять", – говорит она.

Еще одно преимущество – низкая калорийность. Черный кофе содержит около 5 калорий на чашку.

"Калорийные напитки с сахаром могут способствовать набору веса и инсулинорезистентности, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему", – добавляет врач.

Влияет ли кофеин на уровень сахара?

Впрочем, даже черный кофе не является идеальным для всех.

"У многих пациентов кофеин может вызывать повышение уровня сахара в крови", – отмечает Наранг.

Некоторым людям даже приходится корректировать терапию после употребления кофеиновых напитков – включая черный кофе.

Исследование, опубликованное в 2020 году в журнале Nutrients, также указывает на возможную связь между кофеином и инсулинорезистентностью.

Что делать, если черный кофе не подходит?

Если вам трудно пить кофе без добавок – это нормально. Есть способы сделать его более приятным, не вредя здоровью. Главное – умеренность.

"Наши вкусовые рецепторы способны адаптироваться. Постепенное уменьшение количества сахара поможет изменить привычки", – говорит врач.

Она советует добавлять корицу — это естественный способ придать напитку сладковатый вкус без ущерба для уровня сахара. Также поможет сбалансированное питание: употребление белков вместе с кофе может уменьшить колебания глюкозы. И самое важное – индивидуальный подход.

Специалисты, в частности семейный врач или эндокринолог, могут предоставить персонализированные рекомендации и при необходимости направить к диетологу.

