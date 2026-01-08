Чашка кофе каждый день: как популярный напиток может влиять на продолжительность жизни

Кофе давно стал частью ежедневной жизни миллионов людей во всем мире. Для кого-то это способ проснуться, для других – приятный ритуал или момент релакса.

Видео дня

В то же время ученые все чаще и чаще исследуют, как этот популярный напиток влияет на здоровье. Новые результаты исследования свидетельствуют, что регулярное употребление кофе может быть связано с долголетием, пишет eatthis.com.

Учёные давно говорят о пользе кофе для печени, и теперь к этому перечню добавился ещё один важный аргумент. Команда исследователей из университета Чун-Анг в Южной Корее совместно с Корейским агентством по контролю и профилактике заболеваний проанализировала, как потребление кофе связано с риском преждевременной смерти. Результаты работы опубликовали в рецензируемом журнале Академии питания и диетологии.

В исследовании приняли участие 110 920 человек в возрасте от 40 лет, которые на момент начала наблюдения не имели диагнозов диабета, онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний. В течение 9 лет ученые отслеживали, сколько кофе участники пили ежедневно, а также анализировали показатели смертности.

Как сообщает Korean Herald, результаты оказались довольно убедительными. "Риск смерти по любым причинам был на 21% ниже среди тех, кто выпивал более трех чашек кофе в день. Одна чашка кофе ежедневно ассоциировалась со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 42%", – отмечают авторы.

Кроме этого, исследование зафиксировало четкую связь между употреблением кофе и здоровьем сердца. Особое внимание ученые обратили на тип напитка. В условиях пандемии многие люди стали чаще готовить кофе дома, экспериментируя с различными вариантами. Интересным стало то, что польза для здоровья не зависела от формата напитка. По данным Korean Herald, "положительный эффект был одинаковым и для растворимого кофе, даже если он содержал сахар и сливки".

Похоже, что у нас есть еще больше причин наслаждаться ароматной чашкой кофе с утра – и не только ради настроения, но и ради долгосрочной пользы для здоровья.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как кофе влияет на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.